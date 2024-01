Jokic acerta cesta incrível e decreta virada dos Nuggets sobre os Warriors na NBA

Em um dos melhores jogos desta temporada da NBA, o Denver Nuggets mostrou na noite desta quinta-feira por que é o atual campeão. Jogando fora de casa, em São Francisco, o time buscou uma grande virada sobre o Golden State Warriors, pelo placar de 130 a 127, com direito a uma cesta incrível de Nikola Jokic, de três pontos, no estouro do cronômetro.

A cesta de três pontos, quase do meio da quadra, selou a vitória dos visitantes, que chegaram a estar 18 pontos em desvantagem no último quarto. Jokic também anotara a cesta de dois pontos que empatara o duelo em 127 a 127. O astro da Sérvia esteve perto de terminar a partida com um "triple-double": 34 pontos, 10 assistências e nove rebotes.

Ao fim da partida, Jokic celebrou o feito e contou que "estava apenas tentando ficar mais perto da cesta para tentar o arremesso". "Acho que estes arremessos (em fim de jogo) são os mais fáceis de fazer porque você não tem outra opção", comentou o sérvio, responsável pelo último lance da partida.

O técnico dos Nuggets, Michael Malone, exaltou o MVP das últimas duas temporadas. "Ele executou a jogada com perfeição. Mas grandes jogadores fazem grandes jogadas. E quando o Nikola agarra a bola e tenta algo novo é sempre incrível", exaltou o treinador.

Jokic teve o apoio de Aaron Gordon, responsável por 30 pontos e nove rebotes, e Jamal Murray, autor de 25 pontos e seis assistências. Pelos Warriors, Stephen Curry terminou a partida com 30 pontos, enquanto Klay Thompson registrou 24.

O resultado do clássico da Conferência Oeste fez os Nuggets se aproximarem dos líderes da tabela. O atual campeão figura em terceiro lugar, com 25 vitórias e 11 derrotas. Os Warriors, em campanha marcada pela irregularidade, estão apenas em 11º lugar, com 16 triunfos e 18 revezes.

Pela mesma rodada, outro grande jogo contou com um dos favoritos da Conferência Leste. E, apesar da distância entre as duas equipes na tabela, o San Antonio Spurs deu trabalho ao Milwaukee Bucks, diante de sua torcida. Os favoritos venceram por 125 a 121, sob a liderança de Giannis Antetokounmpo.

O astro grego foi o cestinha da partida, com 44 pontos, e ainda terminou o duelo com um "double-double" por ter anotado 14 rebotes. Damian Lillard também registrou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 25 pontos e 10 assistências. Pelos Spurs, Devin Vassell surpreendeu com seus 34 pontos e ajudou o jovem francês Victor Wembanyama, maior esperança do time, que anotou 27 pontos e nove rebotes.

Os Bucks continuam na vice-liderança do Leste, atrás apenas do Boston Celtics, com 25 triunfos e 10 derrotas. Em situação oposta, os Spurs exibem a segunda pior campanha do campeonato, com apenas cinco vitórias e 29 revezes.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

San Antonio Spurs 121 x 125 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 127 x 130 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Miami Heat

Denver Nuggets x Orlando Magic

Golden State Warriors x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Toronto Raptors