Em clima de BBB, Palmeiras oficializa Caio Paulista com contrato até 2028

Com referências ao Big Brother Brasil, o Palmeiras oficializou nesta sexta-feira a contratação de Caio Paulista, ex-São Paulo. O terceiro reforço do time alviverde para a nova temporada assinou contrato até dezembro de 2028. E já projetou "conquistar títulos" pela nova equipe.

"É uma expectativa grande e uma sensação muito boa estar em um clube do tamanho do Palmeiras, que vem conquistando tantos títulos, feito grandes campeonatos no Brasil e na América do Sul. Espero também poder comemorar títulos junto aos meus companheiros e ao staff. Vamos juntos nesta jornada", disse o reforço palmeirense, de 25 anos.

O anúncio do acerto teve clima de BBB. Vídeo nas redes sociais mostra o telefone tocando, como acontece no reality show da TV Globo. Em outro, a vinheta do programa apresenta Caio Paulista, que se apresenta ao torcedor, em suas primeiras palavras como jogador do Palmeiras.

"Eu sou um jogador que tem bastante velocidade, que domina bem o corredor esquerdo. Vou sempre procurar estar dando o meu melhor. Estou muito feliz de estar aqui", declarou Caio Paulista, no vídeo.

O jogador ganhou destaque atuando no Fluminense como atacante. Depois passou a atuar como ala, pelo lado esquerdo. No São Paulo, na temporada passada, jogou mais como lateral-esquerdo - acumulou 50 jogos, cinco gols e duas assistências.

"Sou um jogador de velocidade pelo setor esquerdo. Tanto como ponta ou na lateral, vou sempre dar o meu melhor. Onde o professor Abel precisar vou estar pronto para dar o meu melhor sempre", declarou.

O clube alviverde deve desembolsar cerca de 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 20,5 milhões) ao Fluminense, time que detém os direitos do atleta, que estava emprestado ao São Paulo. Inicialmente, a equipe do Morumbi tratava Caio Paulista como parte do elenco para a nova temporada. Mas a situação sofreu uma reviravolta nos últimos dias e o jogador acabou acertando com o Palmeiras.

Ele é o terceiro reforço do time de Abel Ferreira para a temporada 2024. Antes dele, foram contratados o volante Aníbal Moreno, do Racing, da Argentina, e o atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro.

Tanto Caio Paulista quando os demais jogadores do Palmeiras vão se apresentar ao clube na segunda-feira para dar início à pré-temporada.