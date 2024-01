Guardiola pede paciência com retornos de Haaland e De Bruyne no City: 'Dar os minutos certos'

Pep Guardiola não tem pressa para voltar a contar com o capitão Kevin De Bruyne e o goleador Erling Haaland no Manchester City. Mesmo com suas estrelas recuperadas e já treinando, o técnico teme que voltem a sentir seus problemas clínicos e prega total cuidado para tê-los em campo sem correr riscos desnecessários. A ideia do treinador é aproveitar o mês de janeiro com apenas três compromissos - o time encara o Hudderfield Town pela Copa da Inglaterra no domingo -, para administrar a recuperação e quer dosar o tempo deles nos jogos.

De Bruyne se machucou na estreia do Campeonato Inglês, em agosto, com tempo de recuperação avaliado em quatro meses. Sofreu grave lesão na coxa direita e passou por cirurgia. Esteve com o grupo no Mundial de Clubes da Arábia Saudita, em dezembro, apenas para apoiar o grupo. Assim como fez Haaland, com lesão no tornozelo e sem atuar por um mês. Ambos estavam confiantes em jogar agora em janeiro.

A prioridade de Guardiola, contudo, é acumular sessões de treinos para evitar novos problemas clínicos. "O músculo tem de estar forte depois de uma operação (caso do belga), então os jogadores que retornam devem ganhar minutos, mas não podemos exagerar", explicou Guardiola em coletiva nesta sexta-feira.

"Se eles (incluiu Doku na relação dos recuperados sob cuidados) conseguirem fazer quatro, cinco ou seis treinos seguidos, vão ter minutos em um jogo, depois outros cinco treinos, minutos de novo, e um dia jogarão 90 minutos. Se não, que joguem 15, e treinem bem em Abu Dabi (onde o clube fará uma pré-temporada após o jogo com o Newcastle, dia 13, antes de pausa por mais de duas semanas)", disse. E voltou a pensar em seu meia. "Isso é o melhor que pode acontecer para Kevin", explicou.

Guardiola não esconde que ainda sonha em ter De Bruyne como no auge da carreira. "Adoraria vê-lo jogar do jeito que fez comigo nos últimos oito anos. Eu adoraria. Acho que ele não mudará suas qualidades, seu potencial, mas é uma lesão, um grande problema, e o que mais me preocupa é tentar evitar a reincidência da lesão. É com isso que você tem que ter cuidado", frisou.

"Eles estão prontos desde as últimas duas, três sessões (de treinos). Jérémy se sente muito bem, Kevin também. Mas tem de ser paciente, dar os minutos certos para eles. Já Erling está um pouco melhor, porém temos que ser um pouco mais cuidadosos. Temos que pensar nos ossos. Ele fez dois treinos e se sente bem. Não sei se será domingo (a volta) ou contra o Newcastle, mas no resto (dos jogos) ele estará bem."