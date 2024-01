CBT anuncia tenistas convocados para defender Brasil na Copa Davis; veja lista

O capitão do Brasil na Copa Davis, Jaime Oncins, anunciou nesta sexta-feira os tenistas convocados que vão enfrentar a Suécia, nos dias 2 e 3 de fevereiro, fora de casa. Sem surpresas, Oncins chamou Thiago Wild (79º do ranking), Thiago Monteiro (122º), Felipe Meligeni (148º), Gustavo Heide (247º) e Rafael Matos (59º no ranking de duplas da ATP).

O quinteto vai defender o Brasil na quadra rápida coberta da Helsingborg Arena, na cidade sueca de Suécia. O confronto será válido pela fase classificatória, que dá vaga na fase final. O time nacional vem de duas vitórias na competição, ambas em 2023. Em fevereiro, derrotou a China pelos playoffs. Na sequência, em setembro, bateu a Dinamarca, garantindo a vaga na fase classificatória neste ano.

"Mais um confronto fora de casa. Acredito que as condições estarão bem parecidas com o confronto contra a Dinamarca, em questão de piso e quadra coberta. Alguns jogadores estarão vindo da temporada de quadra dura na Austrália, outros da América do Sul. Todos já reconhecem a importância da Copa Davis e estamos entusiasmos e otimistas para o confronto", projetou Oncins.

As maiores apostas do time brasileiro estão em Thiago Wild e Thiago Monteiro nos jogos de simples. Em sua oitava convocação, o primeiro vem em momento melhor, após surpreender na temporada passada. Wild será o único brasileiro garantido diretamente na chave masculina de simples do Aberto da Austrália.

Tenista mais experiente do grupo, Monteiro terá a concorrência de Felipe Meligeni e Gustavo Heide, duas outras opções de Oncins para os jogos de simples. Os dois também são opções para jogar a partida de duplas com Rafael Matos, único especialista desta modalidade na lista atual de Oncins.

O time sueco também foi convocado nesta sexta. E será encabeçado por Elias Ymer, atual 155º do mundo. A equipe europeia terá Leo Borg, filho da lenda Bjorn Borg, dono de 11 títulos de Grand Slam. Leo é o atual 396º do mundo. Também integram o time Karl Friberg (365º) e os duplistas Andre Goransson (67º) e Filip Bergevi (154º).