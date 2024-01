Vini Jr. e Rodrygo são os jogadores brasileiros mais valiosos do mundo; confira lista

Referências no Real Madrid nas últimas temporadas, Vinicius Júnior e Rodrygo são também os brasileiros mais valiosos no futebol, segundo levantamento do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES). A dupla merengue e da seleção brasileira somam quase meio bilhão de euros em seus valores e só ficam atrás de Jude Bellingham, também do clube espanhol, e de Erling Haaland, do Manchester City. Endrick, do Palmeiras, se tornou o primeiro jogador a figurar no Top 100 enquanto atua no Brasil.

Camisa 7 do Real Madrid a partir desta temporada, após a saída e consequente aposentadoria de Eden Hazard, Vini Jr. é avaliado em 250,3 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão), apesar de lesão muscular que o tirou de boa parte dos jogos na reta final de 2023. O atacante retornou na quarta-feira ao time titular do Real contra o Mallorca - inicialmente, a previsão era de que estivesse apto a entrar em campo somente em fevereiro. Ele não marcou, mas contribuiu para a vitória por 1 a 0.

Ao seu lado, em quarto no ranking da CIES, está Rodrygo, que assume a responsabilidade da camisa 10 da seleção brasileira enquanto Neymar se recupera de cirurgia no joelho. Companheiro de Vini Jr. no Real, o atacante revelado pelo Santos fica logo atrás, avaliado em 247,9 milhões de euros (R$ 1,33 bilhão). Nesta temporada, na qual o Real lidera o Campeonato Espanhol, já marcou dez gols e deu seis assistências em 25 jogos.

Bellingham e Haaland, primeiro e segundo colocados do ranking, são destaques de Real e City em 2023. Recentemente comprado pelo clube espanhol, o inglês é artilheiro da equipe de Carlo Ancelotti na temporada (17 gols) e avaliado em 267,5 milhões de euros (R$ 1,43 bilhão). Já o norueguês, favorito para vencer o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, vem logo atrás, com 251,2 milhões de euros (R$ 1,34 bilhão).

O Top 10 do ranking ainda conta com Phil Foden (Manchester City), Gavi (Barcelona), Julián Álvarez (Manchester City), Jamal Musiala (Bayern de Munique) e Martin Odegaard (Arsenal). Gabriel Martinelli, também do time londrino, é o terceiro brasileiro a figurar no ranking, que conta com 100 atletas, na 11ª colocação.

ENDRICK

Endrick aparece entre os 100 atletas mais valiosos do planeta, com um valor estimado em 82,7 milhões de euros (R$ 445 milhões). É a primeira vez que um jogador que atua em um time brasileiro integra o ranking. O atacante, de apenas 17 anos, também é o único da lista que não joga na Europa. Vendido ao Real Madrid desde 2022, Endrick deve se apresentar ao clube espanhol em julho de 2024, quando completar 18 anos.

Confira a lista dos 20 jogadores mais valiosos do mundo:

Jude Bellingham - Real Madrid - 267,5 milhões de euros

Erling Haaland - Manchester City - 251,2 milhões de euros

Vini Jr. - Real Madrid - 250,3 milhões de euros

Rodrygo - Real Madrid - 247,9 milhões de euros

Bukayo Saka - Arsenal - 223 milhões de euros

Phil Foden - Manchester City - 195,8 milhões de euros

Pablo Gavi - Barcelona - 175,4 milhões de euros

Julián Álvarez - Manchester City - 164,7 milhões de euros

Jamal Musiala - Bayern de Munique - 152,4 milhões de euros

Martin Odegaard - Arsenal - 150,6 milhões de euros

Gabriel Martinelli - Arsenal - 148,2 milhões de euros

Federico Valverde - Real Madrid - 140,7 milhões de euros

Dominik Szoboszlai - Liverpool - 138,6 milhões de euros

Marcus Rashford - Manchester United - 136,2 milhões de euros

Eduardo Camavinga - Real Madrid - 132,7 milhões de euros

Pedri - Barcelona - 125,2 milhões de euros

Enzo Fernández - Chelsea - 123,6 milhões de euros

Rodri - Manchester City - 121,8 milhões de euros

Darwin Núñez - Liverpool - 117,6 milhões de euros

Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 117 milhões de euros