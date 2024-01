WADA rebate acusações e revela investigação sobre testes irregulares de doping na Espanha

A Agência Mundial Antidoping (WADA) veio a público nesta sexta-feira para se defender das acusações de que estaria acobertando testes de doping positivos em atletas da Espanha. Segundo o jornal espanhol Relevo, a entidade tem documentos que comprovavam que a Agência Nacional Antidoping da Espanha (CELAD) vinha pagando testes irregulares para omitir os casos nos últimos cinco anos. A WADA revelou que está com investigação em curso e promete sanções.

"A Agência Mundial Antidoping (WADA) observa recentes notícias da mídia relacionadas a alegações relativas à Organização Nacional Antidoping da Espanha (CELAD). A WADA rejeita veementemente a implicação de que alguma vez fecharia os olhos a quaisquer casos válidos", informou a entidade em note. "A Agência confirma que todos os casos foram repetidamente acompanhados através do processo de gestão de resultados e alguns ainda estão pendentes."

A WADA esclareceu que, além de processar o CELAD em casos pendentes aparentemente atrasados, tomou a ação altamente incomum em 2023, de retirar dele três casos de Passaporte Biológico de Atleta (ABP) e entregá-los às Federações Internacionais relevantes para que os tratassem. Em outros dois casos de ABP, a WADA impôs prazos rigorosos ao CELAD para a tomada de uma decisão.

"A AMA também pode confirmar que durante vários meses, como parte do seu programa de monitorização da conformidade, esteve ciente dos problemas contínuos relacionados com o CELAD, incluindo várias questões relacionadas com testes e gestão de resultados. Relacionado a isso, a WADA forneceu ao CELAD um relatório de ações corretivas que precisava ser abordado com urgência, inclusive no que diz respeito a uma série de casos atrasados. Este assunto está em andamento", esclareceu, dizendo que uma investigação está em curso, com outras questões sobre o CELAD e o sistema antidoping da Espanha em avaliação minuciosa.

"A WADA está investigando este assunto há algum tempo. Estamos bem cientes das questões profundas do antidoping espanhol. Estou decepcionado com o nível de cooperação que recebemos do CELAD enquanto procuramos melhorar o sistema para os atletas espanhóis. O fato de existirem casos positivos que não foram tratados no tempo adequado, apesar do acompanhamento regular por parte da AMA, é inaceitável", disse o presidente da WADA, Witold Banka.

"A AMA garantirá sempre que a CELAD e todas as Organizações Antidoping cumpram os mais elevados padrões, em linha com o Código Mundial Antidoping, incluindo processos judiciais quando apropriado. Como tal, a WADA está a seguir o seu devido processo habitual e a agir no melhor interesse do desporto limpo", continuou Banka. "Todas estas questões estão a ser minuciosamente investigadas pela WADA. Se não forem resolvidos de forma rápida e eficaz, é evidente que haverá consequências significativas para o esporte espanhol."