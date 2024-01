Seleção da IFFHS em 2023 tem Messi, Ederson, astros da Europa e ausência de Cristiano Ronaldo

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) anunciou nesta sexta-feira a seleção dos melhores do mundo em 2023 e ignorou a boa temporada do português Cristiano Ronaldo no mundo árabe, deixando-o de fora dos 11 ideais. A escalação no 3-4-3 contra com o brasileiro Ederson, o argentino Lionel Messi e estrelas que estão em alta no futebol europeu.

A polêmica com Cristiano Ronaldo começou quando a entidade anunciou Harry Kane, do Bayern de Munique, como maior goleador do ano com 52 gols. Apesar de o português ter ido às redes com o Al-Nassr em 54 oportunidades, os seis gols na Copa do Rei Saudita não foram considerados pela IFFHS.

Para não deixar Lionel Messi de fora, a IFFHS escalou o argentino do Inter Miami, dos Estados Unidos, como meia, ao lado do espanhol Rodri e do belga De Bruyne, ambos do Manchester City, e do inglês Jude Bellingham, do Real Madrid.

Messi, por sinal, é o único jogador que não atua no futebol europeu na lista. Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, o Manchester City dominou as escolhas. Além dos meio-campistas, ainda emplacou o goleiro brasileiro Ederson, o lateral português Ruben Dias e o atacante norueguês Haaland.

O setor ofensivo é de peso. Além de Haaland, ainda conta com o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain e o experiente inglês Kane, atualmente artilheiro do Bayern de Munique.

A seleção da IFFHS de 2023 tem Ederson; Ruben Dias, Kim Min Jae e Alphonso Davies; Rodri, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne e Lionel Messi; Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane.