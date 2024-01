Com dores, Nadal evita confirmar presença no Aberto da Austrália: 'Não tenho certeza de nada'

Os primeiros episódios animadores do retorno de Rafael Nadal às quadras, após um ano recuperando-se de lesão, foram sucedidos por frustração e dúvidas, a principal delas quanto à participação do ex-número 1 do mundo no Aberto da Austrália. Após vencer suas duas primeiras partidas do Torneio de Brisbane, o espanhol de 37 anos foi eliminado por Jordan Thompson nas quartas de final, em jogo que durou 3h30 e no qual sentiu dores na coxa, perto do quadril, local do problema que o tirou de combate por praticamente toda a temporada 2023. Agora, não sabe se terá condições de jogar o Major australiano.

"Eu espero ter a chance de praticar na próxima semana e conseguir jogar em Melbourne (cidade sede do Aberto da Austrália). Honestamente, eu não tenho 100% de certeza de nada neste momento", afirmou Nadal, que se lesionou justamente durante a última edição do Grand Slam oceânico, em derrota para o americano Mackeinze McDonald ainda na segunda rodada.

Embora inseguro, o espanhol tentou mostrar esperança e disse acreditar que as dores sentidas nesta sexta podem ser consequência de fadiga muscular, sem relação com a lesão que o levou à mesa de cirurgia no ano passado . "Muitas coisas podem estar acontecendo em um corpo como o meu depois de um ano sem jogar tênis. Então, espero que seja apenas isso, apenas um músculo sobrecarregado. Se for este o caso, perfeito", disse.

"A dor foi em um lugar muito semelhante ao do acontecimento no ano passado, mas foi diferente. Não foi o mesmo que no ano passado porque o que acontece daquela vez é que eu senti algo de forma drástica, imediatamente. Hoje, eu não senti nada assim. O Problema é que o lugar é o mesmo, isso deixa você um pouco assustado", completou.

Derrotado por 2 sets a 1 por Thompson, com parciais de 5/7, 7/6 (8/6) e 6/3, Nadal pediu atendimento médico fora de quadra no terceiro set. Antes de sentir dores, nesta sexta, o espanhol vinha fazendo grandes apresentações na quadra dura de Brisbane. Tanto que perdeu o saque pela primeira vez somente nesta sexta, no primeiro set contra Thompson.

A disputa da chave principal do Aberto da Austrália começa daqui a pouco mais de uma semana, dia 14. Neste domingo, dia 7, já se iniciam os duelos pelas qualis.