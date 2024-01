Botafogo se despede de goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson, oficializados no Lyon

Desde a perda do título do Brasileirão que o Botafogo se prepara para reformular seu elenco. Vendo os jogadores abalados com a queda de rendimento na competição e a consequente queda para o quinto lugar após liderar por mais de 30 rodadas, o clube vem se reestruturando e oficializou nesta sexta-feira a ida do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Olympique Lyon. Ambos foram oficializados na França.

"O Botafogo acertou, nesta sexta-feira, as transferências do zagueiro Adryelson e do goleiro Lucas Perri para o Olympique Lyon. O clube agradece aos atletas pelo período defendendo o Glorioso e deseja sucesso na equipe francesa", se despediuo clube carioca.

Logo depois, os franceses anunciaram os reforços oficialmente em suas redes sociais. Ambos posaram com as camisas com seus nomes às costas e o número 2028, em referência ao tempo do contrato firmado. O Lyon pertence a John Textor, administrador da SAF botafoguense.

"O Olympique Lyon tem o prazer de anunciar as chegadas, provenientes do Botafogo, do goleiro Lucas Perri e do zagueiro central Adryelson por um valor, respectivamente, de 3,250 milhões de euros (aproximadamente R$ 17,4 milhões) e 3,580 milhões de euros (cerca de R$ 19,2 milhões), aos quais pode ser adicionado um incentivo de 50% numa possível transferência futura."

Os franceses ainda elogiaram os novos contratados, frisando que foram convocados pela primeira vez para a seleção brasileira nesta temporada". "Titular 67 vezes pelo time carioca, o goleiro de 26 anos foi convocado pela primeira vez pela seleção em setembro passado pelo técnico Fernando Diniz", escreveu o clube.

"Aos 25 anos, Adryelson também construiu uma reputação muito boa no Brasil. Ele disputou 75 partidas (4 gols) pelo Botafogo e impressionou pela combatividade e força de caráter. Atuações marcantes que lhe permitiram ser convocado e para depois ser eleito, em dezembro, para o time padrão do Campeonato Brasileiro."