Ponte Preta confirma a renovação com o meia Elvis até o fim de 2024

Referência técnica da Ponte Preta nos últimos dois anos, o meia Elvis permanece no Estádio Moisés Lucarelli para a temporada de 2024. Nesta sexta-feira, o time campineiro anunciou a renovação com o seu camisa 10 para as disputas do Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro.

Elvis era tratado como prioridade da diretoria, ainda mais depois das saídas do goleiro Caíque França, do zagueiro Fábio Sanches e do atacante Pablo Dyego. Em 2023, o meia foi um dos destaques na conquista da Série A2 do Paulista e foi decisivo na reta final, quando ajudou a garantir a permanência do clube na segunda divisão nacional.

"A Maior Do Interior pediu e é com muita alegria que informamos oficialmente que o dono da camisa 10, o nosso maestro Elvis, segue com a Macaca na temporada 2024!" postou a Ponte Preta em suas redes sociais.

O meia está no clube campineiro desde o segundo semestre de 2022. Ao todo foram 53 jogos, com oito gols marcados e dez assistências. Com 33 anos ele também deve herdar a faixa de capitão, uma vez que o zagueiro Fábio Sanches se transferiu para o Botafogo-SP.

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta se prepara para o Estadual, onde caiu em um grupo complicado, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, o Guarani.