Tottenham supera Burnley com golaço de Porro e avança na Copa da Inglaterra

O Tottenham contou com um golaço de Pedro Porro, nesta sexta-feira, para vencer o Burnley por 1 a 0 e avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. A atuação da equipe londrina não foi brilhante, mas foi o suficiente para fazer a lição de casa diante da torcida presente no Tottenham Hotspur Stadium diante de um adversário mais frágil, atual vice-lanterna do Campeonato Inglês.

O treinador Ange Postecoglu não quis saber de poupar na Copa e escalou o Tottenham com força máxima dentro das possibilidades que tinha à disposição, em meio a muitos desfalques. A principal baixa é Son Heung-Min, que se apresentou à Coreia do Sul para a disputa da Copa da Ásia, assim como fez Sarr com a seleção do Senegal para jogar a Copa Africana das Nações. Antes do jogo, Postecoglu disse entender a importância destes torneios para os jogadores.

"É muito importante para estas nações. Você tem que entender esses caras, foi ali que eles foram criados. É daí que vem muito do que eles são hoje e quando eles vão representar o seu país e vestir a camisa, não é apenas mais um jogo de futebol para eles", disse o técnico australiano..

Skipp e Kulusevski foram os escolhidos para as vagas de Sarr e Son no meio de campo e no ataque, respectivamente. Mais uma vez, o treinador apostou em Richarlison como referência ofensiva. O brasileiro, que não vinha tendo boas atuações, marcou gols em quatro dos últimos cinco jogos que disputou antes do embate esta sexta, dia em que não conseguiu balançar a rede. Outro representante do Brasil em campo pelo Tottenham era o lateral-direito Emerson Royal.

Richarlison e o britânico Brennan Johnson foram os responsáveis pelas principais finalizações do time londrino durante o primeiro tempo, mas não tiveram a precisão necessária para vencer o goleiro Mauric, que agarrou algumas bolas e viu outras saírem pela linha de fundo. O Burnley, por sua vez, teve um volume bem menor no campo adversário, com mais dificuldades para criar.

Com o placar zerado, o segundo tempo teve um início de configuração parecida à da etapa inicial. Um tanto lento, o Tottenham tinha Johnson, que trocou de lado, como peça mais ativa no ataque, porém bastante equivocado na tomada de decisões. Coube ao lateral-direito Pedro Porro tirar o zero do placar com um golaço. Aos 32 minutos, ele tomou a bola de Al-Dahhil, avançou e bateu com força de fora da área para colocar a bola quase no ângulo de Mauric, que sequer pulou.

Em outro jogo da Copa da Inglaterra nesta sexta, Wolverhampton buscou um empate por 1 a 1 mesmo com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo, após expulsão de Gomes aos nove minutos. O resultado força uma nova partida entre as equipes para definir qual avança. Já o Fulham venceu o Rotherham United por 1 a 0 e se classificou.