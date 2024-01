Flamengo estreia com vitória diante do São José-RS na Copa São Paulo de Juniores

O Flamengo não teve vida fácil diante do São José-RS, mas venceu em sua estreia na Copa São Paulo de Juniores. Jogando no estádio José Liberatti, em Osasco, venceu por 2 a 1, com gols de Petterson e Werton, enquanto Daniel descontou para os gaúchos.

Com o resultado, o Flamengo tem três pontos e lidera o Grupo 19 por conta dos gols pró, uma vez que o Osasco Audax venceu o São Bento por 1 a 0. Na próxima segunda-feira, às 20h30, o Flamengo volta a campo para enfrentar o São Bento.

O placar foi aberto pelo Flamengo, aos 48 do primeiro tempo. Após cruzamento na esquerda, Petterson bateu de chapa. Na volta do intervalo, no primeiro minuto, Werton aproveitou rebote na entrada da área e mandou por cobertura para fazer um golaço. O gol do São José saiu aos 35 com Daniel completando chute rasteiro na pequena área.

Outras duas partidas ocorreram no mesmo período, iniciando a segunda rodada. O Ceará venceu o Gama-DF por 4 a 2 e chegou a seis pontos na liderança do Grupo 8, podendo se classificar ainda nesta sexta. Já o Catanduva-SP superou o Sparta-TO por 1 a 0, chegou a quatro pontos no Grupo 2 e segue na disputa por uma vaga.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA

1ª RODADA

11h

Juventus-SP 1 x 0 Monte Azul-SP

13h

Sharjah Brasil-SP 0 x 2 XV de Piracicaba-SP

Flamengo-SP 4 x 0 Potyguar CN-RN

13h15

Coritiba-PR 2 x 0 Canaã-DF

15h15

Audax-SP 1 x 0 São Bento-SP

Náutico-PE 0 x 2 Trindade-GO

Vasco-RJ 1 x 1 Macapá-AP

17h30

Flamengo-RJ 2 x 1 São José-RS

2ª RODADA

17h

Gama-DF 2 x 4 Ceará-CE

Catanduva-SP 1 x 0 Sparta-TO