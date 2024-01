Parceria vitoriosa de Zagallo com Parreira se tornou uma amizade duradoura

Muitos foram os parceiros de Zagallo no futebol, mas nenhum ficou tão marcado para o torcedor brasileiro quanto Carlos Alberto Parreira. Uma amizade que teve início em 1970 e perpetuou até os últimos dias do Velho Lobo. Dentre outros feitos, trouxe ao Brasil o tetracampeonato mundial em 1994, nos Estados Unidos.

Os dois se conheceram em 1970, na Copa do México, quando Parreira foi um dos preparadores físicos e Zagallo era jogador. O técnico da seleção em 1994 nem cogitava ser treinador naquela época, tampouco, que faria uma parceria de sucesso com o atacante.

Cinco anos depois, com Zagallo já como treinador, foram trabalhar juntos na seleção do Kuwait, onde Parreira foi fundamental para o Velho Lobo. Zagallo não falava inglês e Parreira era seu tradutor com o elenco. Isso fez com que ele aprendesse muito sobre táticas e começasse a pegar gosto pela função de técnico.

Em 1978, o Velho Lobo voltou para o Botafogo e tentou levar o seu fiel escudeiro, mas a diretoria botafoguense não quis pagar para ele metade do que o treinador receberia.

Assim, Parreira ficou no Kuwait e recebeu o convite para iniciar a carreira como técnico. "No início, implantei tudo que aprendi com o Zagallo e devo toda a minha formação básica a ele. Classifiquei o Kuwait para a Copa de 1982, um grande feito", lembrou o treinador.

O tempo passou, eles jamais perderam contato e suas famílias se tornaram amigas até que a dupla foi reeditada para a Copa de 1994, nos Estados Unidos. Desta vez, Parreira era o técnico e Zagallo seu auxiliar. No fim, tetracampeão mundial e fim de um jejum de 24 anos sem uma conquista de Copa. "O Zagallo foi fundamental, inclusive na motivação", afirmou Parreira.

Zagallo se aposentou da função de técnico em 2001, após deixar o Flamengo. Mas o destino fez com que os dois voltassem a trabalhar juntos. Logo após o pentacampeonato mundial, Luiz Felipe Scolari deixou a seleção, e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, foi buscar Parreira e o Velho Lobo, para repetir a dupla de 1994.

"Eu falei para minha família que tinha me despedido do cargo de técnico e que minha mulher iria ter que me engolir como coordenador", brincou Zagallo, à época. "A vida não nos pertence e é Deus que nos guia. Jamais imaginei que em 2003 essa dupla retornaria", completou.

Em 2006, a parceria não rendeu o esperado e a campanha na Copa da Alemanha foi decepcionante. Após boa primeira fase e vitória sobre Gana nas oitavas de final, o Brasil caiu nas quartas, após derrota por 1 a 0 para a França, de Henry, em jogo que ficou marcado pelo fato de o lateral-esquerdo Roberto Carlos estar arrumando a meia no momento em que o francês apareceu na área e fez o gol.