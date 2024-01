Corinthians e São Paulo entram em campo mirando classificação na Copa São Paulo de Juniores

O sábado será bastante movimentado pela Copa São Paulo de Juniores em sua 54ª edição com nada menos do que 26 jogos, dando sequência na segunda rodada. Buscando encaminhar ou até mesmo confirmar suas vagas no mata-mata, Corinthians e São Paulo entram em campo em dia que também contará com Grêmio, Internacional e Fluminense.

No Grupo 7, o São Paulo lidera com três pontos, assim como a Ferroviária. O tricolor paulistano duela com o Carajás-PA, às 19h30, enquanto a Ferroviária enfrenta o Porto Vitória-ES, às 17h15. Se ambos vencerem, estarão classificados.

O Corinthians tem situação parecida no Grupo 10, pois lidera com três pontos, mesmo número do que o Bangu-RJ. A diferença é que a chave contará com o duelo entre os dois líderes às 17h15. Marília-SP e Ji-Paraná completam a chave às 19h30.

No Grupo 4, o Grêmio também faz confronto de líderes com o Figueirense. Já o rival Internacional, que lidera o Grupo 12, enfrenta o Velo Clube, que não pontuou. No Grupo 13, o Fluminense precisa apenas de uma vitória diante do Lagarto-SE para avançar.

Entre outros destaques, está a dupla de Campinas, Guarani e Ponte Preta. Após vencer na estreia, o Guarani enfrenta o Atlético-GO pelo Grupo 9, em outro duelo de líderes. Já a Ponte Preta empatou no primeiro jogo e busca a primeira vitória diante do líder Vila Nova no Grupo 1.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

CONFIRA OS JOGOS DE SÁBADO:

12h45

São-Carlense-SP x São Raimundo-RR

13h

Itapirense-SP x Atlético-CE

EC São Bernardo-SP x Conquista-BA

Nacional-SP x Retrô-PE

Tanabi-SP x Atlético Gloriense-SE

Comercial-SP x Jacuipense-BA

Tupã-SP x Operário-PR

CRB-AL x Fortaleza-CE

15h

Lagarto-SE x Fluminense-RJ

15h15

Ituano-SP x Criciúma-SC

Portuguesa Santista-SP x Juventude-RS

São Caetano-SP x Avaí-SC

Ponte Preta-SP x Vila Nova-GO

Figueirense-SC x Grêmio-RS

Novorizontino-SP x Chapecoense-SC

Guarani-SP x Atlético-GO

Vocem-SP x Castanhal-PA

16h45

Mirassol-SP x Coimbra-MG

17h15

Ferroviária-SP x Porto Vitória-ES

Bangu-RJ x Corinthians-SP

17h30

Inter de Bebedouro-SP x Serra Branca-PB

19h

Sampaio Corrêa-MA x ABC-RN

19h30

XV de Jaú-SP x Santa Cruz-SE

Carajás-PA x São Paulo-SP

Marília-SP x Ji-Paraná-RO

21h45

Velo Clube-SP x Internacional-RS