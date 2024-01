Correção: Inter de Milão vence com gol no final e mantém liderança isolada do Italiano

A nota enviada no texto contém um erro no título e no primeiro parágrafo. A Inter de Milão venceu o Hellas Verona por 2 a 1, ao invés do que foi escrito, que foi empate de 1 a 1. Segue a versão corrigida.

A Internazionale sofreu e precisou de um gol nos acréscimos para derrotar o Hellas Verona por 2 a 1, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, e assim, garantir a liderança isolada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe de Milão chegou aos 48 pontos e abriu cinco de frente para a Juventus, vice-líder do torneio.

Lautaro Martínez inaugurou o placar para o time da casa logo no início do primeiro tempo. Thomas Henry deixou tudo igual na etapa final e Davide Frattesi fez o gol da vitória nos acréscimos.

A Inter volta a campo somente no final da semana e enfrenta o Monza no Stadio Brianteo, casa do rival, no sábado. Já o Verona segue na zona de rebaixamento com 14 pontos e entra em campo no mesmo dia para encarar o Empoli.

O líder do campeonato começou a partida pressionando o rival e não demorou a marcar. Lautaro Martinez recebeu a bola em condições de chutar e finalizou com precisão para fazer 1 a 0 aos 13 minutos da etapa inicial.

No início do segundo tempo, o argentino voltou a ser protagonista ao fazer 2 a 0. O lance, no entanto, teve checagem do VAR e o juiz da partida, Michael Fabbri anulou o gol assinalando impedimento na jogada.

Confortável com a vantagem mínima, a Inter diminuiu o ritmo e pagou o preço de abdicar do ataque. Aos 29 minutos, Thomas Henry foi acionado dentro da área e bateu firme para empatar a partida: 1 a 1.

O jogo então virou um ataque contra a defesa com a Inter buscando o gol da vitória e o Verona recuado sustentando a igualdade. O gol salvador veio graças a um rebote que David Frattesi aproveitou para estufar a rede e garantir a vitória da Inter por 2 a 1.