Zé Rafael amplia contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026: 'Feliz e motivado'

O Palmeiras ainda não voltou das férias, mas o torcedor vem ganhando motivos para comemorar neste início de ano, com a manutenção das principais peças do elenco. Depois de renovar com Marcos Rocha, Gabriel Menino, Marcelo Lomba e Murilo, o clube anunciou neste sábado a ampliação do vínculo do meia Zé Rafael até dezembro de 2026.

Um dos maiores campeões da história do clube e palmeirense de infância, Zé Rafael já tinha acordo até o fim de 2025, mas ganhou mais um ano de contrato e uma compensação financeira. O Palmeiras dá tranquilidade para o jogador trabalhar e evita o assédio de outras agremiações.

Desde 2019 defendendo o clube alviverde, o meio-campista de 30 anos celebrou o acordo. "Fala, Família Palmeiras. Estou passando para dar uma notícia para vocês: acabei de renovar o meu contrato. Estou muito feliz e motivado com mais essa oportunidade. Espero e desejo que seja um ano abençoado e de muitas conquistas para nós todos. Que a gente possa conquistar todos os nossos objetivos. Estamos juntos", disse o jogador.

Apelidado de Trem no Palmeiras, Zé Rafael tem trilhado um caminho de conquistas no clube. São dez troféus conquistados pelo camisa 8, que ocupa o 10º lugar no ranking de jogadores que mais ganharam títulos pela equipe, ao lado dos companheiros Luan, Raphael Veiga e Rony e do lendário Dudu, que defendeu o clube nas décadas de 1960 e 1970. Com 274 partidas disputadas pelo alviverde, é o 43º atleta que mais vestiu o manto palestrino, empatado com Fernando Prass e Fedato, e um dos nove jogadores do atual elenco com mais de 200 jogos pelo clube - os outros são Dudu, Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Raphael Veiga e Rony.

"Fiquei muito feliz e satisfeito pelo que apresentei em 2023. Tudo foi fruto de muito trabalho e quero ainda mais agora em 2024. Temos objetivos grandes pela frente e acredito que, coletivamente, por conta dos processos do clube, temos tudo para fazer mais uma grande temporada", finalizou o polivalente jogador, que se tornou segundo volante para suprir a saída de Danilo e se destacou.