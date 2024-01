Girona conta com gol brasileiro para bater o Elche e garantir vaga na Copa do Rei

Com um gol do brasileiro Yan Couto, o Girona justificou o seu bom momento na temporada ao vencer o Elche por 2 a 0 neste sábado, no estádio Manuel Martínez Valero e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Rei.

Jogando como visitante, o Girona construiu a vitória com um gol em cada tempo. Na etapa inicial, Daley Blind balançou a rede após uma cobrança de escanteio da direita, que teve um desvio na primeira trave. O defensor entrou pelo lado esquerdo e estufou a rede dos donos da casa fazendo 1 a 0 aos 37 minutos.

Na volta do intervalo, o Elche retornou com uma postura ainda mais ofensiva e por muito pouco não cumpriu o seu objetivo de igualar o marcador. Mario Gaspar fez boa jogada pela esquerda e só parou no goleiro Martín Juan Carlos.

No lance seguinte, mais um susto. Já próximo à pequena área, foi a vez de Nicolás Mercau finalizar com perigo. O chute, no entanto, teve um desvio e a bola passou perto da trave esquerda.

Com o Elche todo no ataque, o Girona encaixou um contragolpe e chegou ao segundo gol. Em uma transição rápida pela direita, Portu prendeu a bola e tocou em velocidade para Yan Couto entrar na área. O lateral brasileiro chutou rasteiro e voltou a movimentar o placar: 2 a 0 aos 22 minutos.

O Elche não desanimou, seguiu criando chances, mas a falta de capricho nas conclusões complicaram qualquer tentativa de reação. Já o Girona soube administrar a vantagem e assegurar a sua permanência na Copa do Rei.