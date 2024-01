Brasil começa especial da edição 2024 do Rally Dakar com duas vitórias na Arábia Saudita

O Brasil, com 17 inscritos, registrou duas vitórias no primeiro dia de especiais do Rally Dakar, cuja edição 2024 acontece na Arábia Saudita e prossegue até o dia 19 de janeiro. Após 414 km entre Al Ula e Al Henakiyah, a dupla brasileira Rodrigo Varela/Enio Bozzano Junior foi a primeira na categoria UTV T4, e Marcelo Medeiros foi o mais rápido na Quadriciclos e confirmou sua condição de favorito ao título.

Varela e Bozzano Junior correram com um carro improvisado, já que o navio que levava o UTV oficial da dupla teve que desviar da rota original por causa de piratas no Mar Vermelho.

A etapa foi marcada pela presença de grandes trechos cobertos por rochas e pedregulhos, o que provocou vários furos de pneus. Houve também longas extensões do que os árabes chamam de "fech fech", trecho formado por camadas de pó muito fino, o que impedem a visão quando há tempestade no deserto.

Lucas Moraes, que estreou no Dakar em 2023 com pódio, chegou em sexto lugar após largar em 16º na categoria carros, a principal da competição. Neste ano, o brasileiro tem como navegador o espanhol Armand Monleón e corre pela equipe Toyota Gazoo Racing. A vitória na categoria foi do belga Guillaume de Mevius, com navegação do francês Xavier Panseri, da equipe Overdrive.

"Foi muito, muito difícil. A planilha tinha muitas mudanças de direção súbitas, o que exigiu muita concentração dos navegadores. Acabamos tendo um pneu furado no trecho de pó fino. Não viemos arriscando, conseguimos andar sempre na trilha, o que foi importante. Acho que o resultado foi muito bom. E foi só o primeiro dia", afirmou Lucas Moraes.

Rodrigo Varela classificou a etapa como "uma gincana". "Zilhões de coisas pra prestar a atenção, para evitar quebra ou pneu rasgado. E o mais curioso é que atolar roda na poeira atrapalhou muita gente, destruiu muitas rodas e pneus", disse o brasileiro.

O atual campeão da categoria carros, o catariano Nasser Al-Atthiya, teve dois pneus furados nos primeiros 50 quilômetros. "Daí para frente tentamos recuperar o terreno perdido, mas não era fácil. Estou muito feliz simplesmente pelo fato de ter terminado a especial de hoje. Poderia ter sido pior."