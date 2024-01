Bahia anuncia a contratação do experiente meia Everton Ribeiro por duas temporadas

Everton Ribeiro foi oficializado neste sábado como o grande reforço do Bahia para as próximas duas temporadas. Liberado pelo Flamengo ao fim de seu contrato, o meia de 34 anos assinou por duas temporadas com o clube de Rogério Ceni, como quem já havia trabalhado no clube carioca.

"O Esporte Clube Bahia anuncia oficialmente a contratação do meia Everton Ribeiro. O novo reforço do Esquadrão assinou contrato até o término da temporada de 2025". Anunciou o Bahia, que frisou as conquistas do reforço.

"Everton Ribeiro chega ao Tricolor após acumular títulos importantes como o Campeonato Brasileiro (4 vezes), Taça Libertadores (2 vezes), Supercopa do Brasil (2 vezes) e uma Copa do Brasil. Individualmente, após passagens marcantes por Cruzeiro e Flamengo, o novo meia do Esquadrão é dono de conquistas importantes como o título de Melhor Jogador do Brasileirão de 2013 e 2014", destacou o Bahia.

"Ainda foi o Craque da Galera do Brasileirão de 2019. Bola de Prata em 2013 e mais três eleições como Melhor Meia Esquerda da Série A (13, 14 e 19). Na carreira, além de Cruzeiro e Flamengo, Everton atuou no São Caetano, Coritiba, Corinthians e Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele se junta ao grupo nesta segunda-feira e segue viagem para o período de pré-temporada em Manchester."

Para anunciar uma das principais contratações para 2024, o Bahia também interagiu com seus torcedores. E utilizou imagens de um bairro de Salvador para dar pistas sobre o reforço. "Alguém sabe que bairro é esse"?, questionou.

Com imagens em um papel, os torcedores do tricolor baiano tinham de adivinhar. O bairro era o Ribeira, em alusão ao sobrenome do armador que fez história no Flamengo e se despediu dos cariocas neste sábado. Muitos aproveitaram o post para dar as boas-vindas a Everton Ribeiro.