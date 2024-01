Novo técnico, Osorio se apresenta e se diz surpreendido com grandeza do Athletico Paranaense

O novo técnico do Athletico Paranaense, Juan Carlos Osorio, se apresentou neste sábado e se disse surpreendido com o clube. Ex-treinador do São Paulo, em 2015, e na sequência das seleções do México (2015-2018) e do Paraguai (2018-2019), o colombiano dirigiu o Zamalek, do Egito, em 2023 e tem a missão de comandar o time paranaense no ano do centenário do clube.

O técnico conheceu a estrutura do Centro de Treinamento do Athletico e iniciou seu trabalho no clube, com reunião com os jogadores e a comissão técnica. "Espero ansiosamente pelo primeiro jogo em casa, para sentir o calor e o apoio da torcida. Da minha parte, o compromisso é de dar sempre meus 100%. E contribuir, neste grande ano do centenário, para que o clube atinja os objetivos traçados", disse Osorio.

"Me sinto surpreendido. Não dimensionava a grandeza e a modernidade do CAT Caju. É muito completo, funcional, à altura dos melhores da América do Sul e do mundo", elogiou Osorio em entrevista à TV do Athletico Paranaense.

No ano de seu centenário, o Athletico disputa o Paranaense, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Com Juan Carlos Osorio, chegaram a Curitiba dois auxiliares técnicos: os também colombianos John Mario Arango e Francisco Yony Londoño.

A estreia do Athletico no Campeonato Paranaense será no dia 17, contra o Andraus, no Durival Britto. O primeiro jogo na Ligga Arena será no dia 24, contra o Maringá, pela terceira rodada do estadual.