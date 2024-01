Ex-Santos e Corinthians, volante Camacho é o novo reforço do Guarani

O Guarani tem um novo volante. Depois de perder Matheus Barbosa, o clube acertou neste sábado a contratação do volante Camacho, até o fim de 2024. O volante de 33 anos defendeu o Santos nas últimas três temporadas e estava livre no mercado, chegando sem custo ao clube de Campinas.

Nascido no Rio de Janeiro, Camacho foi revelado pelo Flamengo e acumulou passagens por Bahia, Audax Rio, Botafogo, Guaratinguetá até ser destaque no Osasco Audax, de Fernando Diniz, vice-campeão paulista de 2016.

Após o estadual, o volante se transferiu para o Corinthians, onde foi campeão paulista e brasileiro em 2017. Ele ainda defendeu as cores do Athletico-PR, e levantou a taça da Copa Sul-Americana.

O Guarani já iniciou a pré-temporada e começa a se planejar para o Campeonato Paulista. O time caiu em um grupo complicado, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, respectivamente, além de seu arquirrival, a Ponte Preta.

Sua estreia no estadual será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Arena Neo Química, em São Paulo.