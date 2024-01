Botafogo contrata o jovem zagueiro Lucas Halter para a vaga de Adryelson

O Botafogo agiu rápido e neste domingo, dois dias após anunciar a negociação de Adryelson com o Olympique Lyon, da França, já anunciou o substituto. Trata-se de Lucas Halter, de 23 anos, destaque do Goiás no Brasileirão de 2023, apesar do rebaixamento do time esmeraldino.

"Lucas Halter é do Glorioso! Zagueiro de 23 anos é o novo reforço do Fogão para temporada. O atleta está a caminho do Rio de Janeiro para realização de exames. Seja bem-vindo, xerife!", oficializou o Botafogo.

O clube fez questão de postar um vídeo com jogadas do defensor, que além de ser bom no combate, se destaca no jogo aéreo defensivo e também ofensivo. Em 2023, foram seis gols do jogador, que despertou interesse dos cariocas antes mesmo de o Nacional acabar e até foi convocado para a seleção brasileira sub-23.

"Destaque do Goiás na temporada 2023, o jogador de 23 anos foi negociado em definitivo até o final de 2027 junto ao Athletico, sua equipe de formação. Halter trabalhará novamente com Tiago Nunes, treinador responsável pela sua promoção ao time principal da equipe paranaense em 2019", lembrou o Botafogo.

Halter se apresentou neste domingo para o início da pré-temporada, no Espaço Lonier. Mas o clube não informou quando será apresentado oficialmente, optando por citar suas conquistas e números na carreira.

"Na temporada 2023 Halter fez 54 jogos pelo Goiás, sendo 53 como titular, e marcou seis gols. em ação pelo Goiás no Campeonato Brasileiro. Na carreira o atleta conquistou os títulos da Taça Levain Cup/Conmebol sul-americana (2019), Copa do Brasil (2019), Campeonato Paranaense (2019 e 2020) e Copa Verde (2023).

DE VOLTA À ATIVA

O Botafogo voltou aos trabalhos neste domingo. A comissão técnica, de gestão e o staff se reapresentaram no Lonier mirando o planejamento 2024 e a organização da pré-temporada. Os atletas chegaram para as primeiras atividades na parte da tarde.

O diretor de Futebol André Mazzuco e o técnico Tiago Nunes apresentaram as linhas mestras para a temporada e o novos profissionais que farão parte da equipe de trabalho: Augusto Oliveira é o novo Gerente Executivo de Futebol e Fábio Mathias é o novo auxiliar técnico permanente.

Outra novidade foi a criação de nova área no organograma para fortalecer o desenvolvimento do Núcleo de Saúde e Performance, chefiado por Marcos Cezar. O então fisiologista Dailson Paulino foi promovido a Cientista de Dados, sendo responsável por coordenar o setor de ciência, tecnologia e inovação. O novo fisiologista é Rodrigo Saar.