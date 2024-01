Everton Ribeiro é apresentado no Bahia 'em busca de novos desafios para marcar história'

Primeiro grande reforço anunciado pelo Bahia neste ano, o meia Everton Ribeiro foi oficialmente apresentado na manhã deste domingo em Salvador e se disse motivado por novos desafios para marcar história. O meia foi recebido com festa pela torcida no aeroporto e seguiu direto para a Fonte Nova, onde concedeu entrevista coletiva.

"Me apresentaram projeto ambicioso, de grandeza enorme. Me motiva. Eu precisava disso, de novos desafios, para poder novamente buscar títulos, marcar história", afirmou o ex-jogador do Flamengo.

"E tudo que o Bahia me apresentou, com todos que conversei, tudo está sendo cumprido. Falaram que a torcida iria estar me esperando, e me surpreendeu hoje, domingo, com recepção calorosa. Isso me dá mais ânimo e ansiedade para estar em campo. A expectativa é muito boa", seguiu. "Acredito muito nesse time, nos companheiros. A equipe está se reforçando. Vão chegar mais jogadores para que tenhamos um ano incrível", completou o meia, que estava acompanhado da mulher e dos dois filhos.

Um momento de descontração do evento aconteceu quando um dos filhos de Everton usou o microfone para cantar "Uma vez Flamengo". Alertado da nova situação pela mãe, o garoto voltou ao microfone para gritar: "Bahia".

Everton Ribeiro, de 34 anos, afirmou que voltar a trabalhar com Rogério Ceni, com quem foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020, foi outro fator que motivou sua ida para o Bahia.

"Falar do Rogério é fácil. Fomos campeões juntos. Ele é um cara vencedor. Já foi um jogador vencedor. Ele busca excelência, o melhor do jogador. Ele cobra o que tem que ser feito, também orienta, elogia", disse o jogador, que conversou com o técnico por telefone. "Quando ele me ligou, é um cara que admiro, toda conversa que teve comigo, onde eu poderia jogar, como poderia ser a equipe."

O meia também falou sobre a expectativa de atuar ao lado de Cauly. "Imagino jogando com ele, com Biel, Ademir... Onde vou jogar é com o Rogério. Ele vai ver onde se encaixam melhor as peças. É fazer uma equipe equilibrada, que possa se defender bem."

No último Brasileiro, o Bahia lutou contra o rebaixamento até a última rodada e terminou na 16ª posição. O time sofreu 53 gols, marca superior apenas ao Grêmio (56) entre os times que garantiram vaga na elite em 2024. O Bahia estreia no Campeonato Baiano no dia 17 contra o Jequié.