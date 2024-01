Presidente do Corinthians lamenta não ter trazido Gabigol, mas promete 'surpresa' à altura

Augusto Melo revelou neste domingo que a contratação de Gabigol era sua grande ambição nesta chegada ao Corinthians. O presidente informou ter se acertado com o jogador, mas que não podia ficar esperando mais por uma resposta do Flamengo, e desistiu do negócio. Mas garantiu que o torcedor pode esperar por nova chegada à altura do goleador e falou em "surpresa."

"Estava tudo certo, tudo conversado entre Flamengo, Corinthians e empresário. Uma proposta de cinco anos de contrato e estava só dependendo deles. Mas existe um limite", revelou Augusto Melo. "Era meu foco, um atleta que eu queria ver com a camisa do Corinthians, mas não posso ficar esperando o tempo todo."

O Corinthians quer ter todos os reforços em no máximo mais uma semana. Hugo, Raniele, Diego Palacios e Garro já se apresentaram ao técnico Mano Menezes neste domingo. E até mais quatro peças devem chegar, segundo Augusto melo, que explicou a decisão de desistir de Gabigol.

"A gente falou que até tal dia espera. Eu tenho plano A, A e A. Agora temos que ir para o outro plano A. Eu tive que desistir, daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. A gente tinha três centroavantes sendo monitorados, Gabigol e mais dois", listou, prometendo novidades em breve.

"Vocês vão ter uma surpresa. De um (contratado) que estava indo para não sei aonde, mas que quando falou Corinthians, ele quis o Corinthians", cravou. "E temos três negociações para reforços muito bem adiantadas, com contratos na mesa."

Nessa lista de contrato adiantado não está o zagueiro equatoriano Félix Torres, que na visão do presidente já está fechado e deve desembarcar no Brasil vindo do Santos Laguna, do México, no começo da semana. "Tivemos situações, mas está tudo certo." O clube busca um centroavante, um lateral-direito e um atacante de beirada de campo.