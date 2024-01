Juventus vence de virada e diminui distância para a líder Inter de Milão no Italiano

Com um gol marcado nos acréscimos por Vlahovic, a Juventus venceu a Salernitana de virada por 2 a 1, neste domingo, e cumpriu o objetivo de diminuir a distância para a líder Internazionale, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Turim soma agora 46 pontos e tem dois a menos que a equipe de Milão

A Juventus tenta agora manter o embalo diante do Sassuolo, no complemento da rodada do próximo final de semana. O duelo acontece na terça, dia 16. Dois dias antes, a lanterna Salernitana, com 12 pontos, visita o Napoli em pleno estádio Diego Armando Maradona.

No jogo, a Juventus reclamou de uma penalidade não marcada após Yildiz ter sido derrubado na área. Depois disso, a equipe pouco atacou e ficou à espera da Salernitana para explorar os contra-ataques.

Apesar de necessitar da vitória, a Salernitana optou por congestionar o meio-campo. Num duelo de poucas ações ofensivas, o único gol da etapa inicial saiu aos 39 minutos. Maggiore dominou a bola e acertou um belo chute no canto esquerdo e fez 1 a 0 para os donos da casa.

Na volta do intervalo, porém, o autor do gol acabou complicando as coisas para o seu time ao receber cartão vermelho por reclamação. Com um homem a mais, a Juventus foi para cima e chegou ao empate. O inglês Samuel Iling Júnior acertou uma pancada no ângulo e deixou tudo igual, aos 20 minutos.

A equipe de Turim apertou o ritmo em busca da virada e conseguiu anotar o segundo gol já nos acréscimos. O brasileiro Danilo fez um cruzamento na medida para Vlahovic cabecear e garantir os três pontos fazendo 2 a 1.

Mais duas partidas completaram a rodada. O Torino recebeu o Napoli e ampliou a crise no rival ao vencer o duelo por 3 a 0. Sanabria colocou o time de Turim em vantagem no fim do primeiro tempo. As coisas se complicaram para o atual campeão italiano quando Mazzochi saiu do banco de reservas para entrar na partida. Com apenas quatro minutos em campo, ele recebeu cartão vermelho e deixou a equipe napolitana com dez jogadores.

Na volta do intervalo, com um homem a mais, o Torino marcaou mais duas vezes em um intervalo de 15 minutos. Aos sete, Vlasic mostrou oportunismo para ampliar para 2 a 0. O terceiro gol foi feito por Alessandro Buongiorno, em bela cabeçada.

Já a Lazio viajou até Údine e bateu a Udinese pelo placar de 2 a 1. De falta, Lucca Pellegrini abriu o marcador para os visitantes aos 12 minutos. O empate aconteceu já no segundo tempo com o brasileiro Wallace. O gol da vitória foi anotado por Matias Vecino.