Muricy lamenta saída de Dorival no São Paulo: 'Fizemos planejamento em cima do treinador'

Muricy Ramalho não escondeu o desânimo diante da saída de Dorival Júnior para comandar a seleção brasileira. O coordenador técnico do São Paulo lamentou o momento em que o treinador decidiu deixar o clube porque havia feito planejamento para a temporada com base nas demandas de Dorival.

"A saída a gente não esperava, mas acho que é um sonho do treinador, eu também fui treinador e temos que respeitar. Vai fazer muita falta, porque fizemos um planejamento em cima do treinador, mas queremos desejar boa sorte a ele", comentou Muricy, em entrevista à TV Globo, na saída do CT do clube.

"Além de grande treinador, ele é excepcional como pessoa. Vai fazer falta, mas a vida do treinador é assim. Tem escolhas, tem que tomar decisões. Ele tomou essa decisão, temos que aceitar e torcer para ele. Além de grande treinador, o Dorival tem um baita caráter, foi campeão, muito sucesso para ele porque merece", declarou.

Dorival anunciou sua saída do clube no domingo, numa rápida decisão após convite de Ednaldo Rodrigues, que voltou à presidência da CBF na quinta-feira passada. Na sexta, ele demitiu Fernando Diniz, então treinador da seleção, e indicou publicamente seu interesse por Dorival.

Após conversar com o presidente do São Paulo, Julio Casares, Ednaldo fez a proposta por Dorival. Ainda no domingo, Casares evitou lamentar a saída do treinador. "O convite feito ao Dorival é mais uma prova de que estamos no caminho certo. Em 2021, a CBF já havia chamado Muricy Ramalho, que seguirá no São Paulo até o fim da minha gestão. Agora, foi a vez do Dorival, que tinha uma proposta de reajuste e ampliação do contrato com o São Paulo também até o fim da minha gestão, em 2026, com todas as garantias para uma estabilidade. Resta desejar boa sorte em seu novo desafio", declarou o presidente do clube paulista.