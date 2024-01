Após anunciar Camacho, Guarani encaminha contratação de zagueiro Pedro Henrique, ex-Inter

Após anunciar o volante Camacho, ex-Santos, o Guarani está muito próximo de confirmar mais um reforço para a nova temporada. O time de Campinas encaminhou a contratação do zagueiro Pedro Henrique, ex-Internacional, que pertenceu ao Ludogorets, da Bulgária.

Pedro Henrique chegaria no Guarani por empréstimo. Na atual temporada europeia, o time búlgaro fez 16 jogos e marcou um gol. O time bugrino tem um acerto com o atleta e ajusta os últimos detalhes com o Ludogorets para fazer o anúncio oficial.

Além do Ludogorets, Pedro Henrique foi revelado pelo Internacional, onde teve poucas oportunidades na equipe profissional, e passou por Sport-PE e Unión La Calera, do Chile.

O Guarani já confirmou sete reforços para 2024: os zagueiros Márcio Silva e Rayan, o lateral Hélder, os volantes Anderson Leite e Camacho, além dos atacantes Gabriel dos Santos e Reinaldo.

O Guarani já iniciou a pré-temporada e começa a se planejar para o Campeonato Paulista. O time caiu em um grupo complicado, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, a Ponte Preta. Sua estreia será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.