Boletim médico de triatleta prevê nova cirurgia para corrigir fratura na perna

A triatleta Luísa Baptista será submetida a um novo procedimento cirúrgico nos próximos dias. A brasileira, que sofreu grave atropelamento enquanto treinava no dia 23 de dezembro, vai passar por operação para corrigir uma fratura na perna direita. A data da cirurgia ainda não foi divulgada.

"A evolução clínica tem sido satisfatória, respirando por conta própria durante as 24 horas do dia. Ela segue em recuperação, com programação de correção cirúrgica da fratura da perna direita nos próximos dias", afirma o último boletim médico da triatleta, divulgado na noite de domingo.

Luísa está internada desde o dia 25 de dezembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Segundo o boletim, não há previsão de Luísa deixar a UTI nos próximos dias.

Luísa sofreu um grave atropelamento por uma motocicleta durante treino de bicicleta em uma estrada de São Carlos, no interior paulista, no dia 23. A colisão frontal causou diversas fraturas e ferimentos na atleta. Ela já passou por seguidas cirurgias.

A triatleta foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, no Peru. Ela conquistou a medalha de ouro na prova individual feminina do triatlo e na disputa do revezamento misto, ao lado de Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy.