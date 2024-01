Lucas Moraes se torna 1º piloto brasileiro a vencer etapa do Rally Dakar

O piloto Lucas Moraes se tornou nesta segunda-feira o primeiro brasileiro a faturar uma das etapas do tradicional Rally Dakar, que conta com representantes nacionais desde sua edição de 1988. Moraes venceu o trecho desta segunda na categoria dos carros, a principal da competição que é disputada na Arábia Saudita neste ano.

O brasileiro e seu navegador, Armand Monleón, chegaram em primeiro no trajeto de 447 quilômetros, entre as cidades de Al Duwadimi e Al Salamiya. Ao comentar o feito, Moraes festejou ter feito uma disputa "limpa", sem maiores contratempos com o seu carro, da equipe Toyota.

"O Dakar é extremamente duro com o carro todo, mas os pneus sofrem demais. E poupar pneus e o carro é uma das principais estratégias para chegar bem na corrida. Não é fácil - todo mundo quebra ou tem pneus furados. Mas hoje nós conseguimos fazer uma corrida 'limpa' e com boa velocidade o tempo todo. A navegação do Armand foi perfeita e permitiu que não perdêssemos tempo em nada. Vimos outros competidores perderem posição porque tiveram pneus furados, ou erraram. Nós, felizmente, conseguimos juntar todas as peças desse quebra-cabeça, o que nos deu esse resultado", comentou o brasileiro.

Com o resultado, Lucas Moraes e seu navegador subiram do oitavo para o quarto lugar na classificação geral da prova, que é liderada pela dupla formada pelo saudita Yazeed Al-Rajhi e pelo alemão Timo Gottschalk.

Moraes dedicou a histórica vitória a sua filha de quatro anos, que se recupera de um quadro de meningite. "No começo, a condição dela nos assustou. Foi difícil, como pai, ficar aqui, mas os médicos disseram que tudo correria bem. Agora ela já está bem melhor e a previsão é de que amanhã já saia do hospital e vai pra casa. É, então, um dia duplamente feliz", celebrou.

Trata-se de mais um feito do brasileiro nas principais competições de rali do mundo. Na edição passada do Rally Dakar, ele terminou na terceira colocação geral, o que lhe rendeu uma oportunidade na Toyota Gazoo Racing, considerada uma das principais favoritas ao título deste ano. Moraes foi contratado para substituir o atual campeão do Dakar, Nasser Al-Athiya, uma das lendas da competição.