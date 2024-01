Internacional anuncia a contratação de Hyoran: 'Meia habilidoso e de finalização afiada'

O Internacional renovou dias desses o contrato com Alan Patrick, seu camisa 10, mas sofrendo muito assédio sobre Maurício, resolveu se reforçar na armação e anunciou nesta segunda-feira a chegada do experiente Hyoran, de 30 anos, contratado do Atlético-MG.

"O Sport Club Internacional finalizou a contratação do meio-campista Hyoran. O jogador de 30 anos atuou pelo Atlético-MG nas últimas temporadas e assina contrato com o Colorado até dezembro de 2025", anunciou o clube. "Hyoran já está no CT e deu início aos trabalhos com o grupo. Bem-vindo!."

O jogador foi um pedido do técnico Eduardo Coudet, com quem trabalhou em Belo Horizonte na temporada passada, e chega para concretizar o sonho de vestir a camisa do clube do coração. Mesmo nascido em Chapecó, em Santa Catarina, sempre revelou torcer pelo Inter. Ele já trabalhou nesta segunda-feira com os demais companheiros e chegou sob enorme expectativa.

"Meio-campista habilidoso e de finalização afiada", elogiou o Inter, que postou um vídeo com grandes jogadas e gols do reforço por clubes nos quais ele foi bem, como Atlético-MG e Palmeiras. O reforço ainda defendeu Chapecoense e Red Bull Bragantino na carreira, como destacou o clube colorado.

"O jogador tem passagens por grandes clubes brasileiros, já tendo conquistado títulos importantes na sua carreira. O meia começou a sua trajetória na Chapecoense, vencendo o Campeonato Catarinense e a Copa Sul-Americana em 2016. Após se destacar no clube, foi contratado pelo Palmeiras, onde jogou por três temporadas e venceu o Brasileirão de 2018. Seu último clube foi o Atlético-MG. No time de Belo Horizonte, Hyoran conquistou três vezes o Estadual, venceu a Copa do Brasil de 2021 e também o Brasileirão do mesmo ano."

O clube ainda contou com outras novidades nas atividades desta segunda-feira. Após ser cortado da seleção sub-23 que disputará o Pré-Olímpico, o zagueiro Robert Renan vestiu a camisa do clube e treinou. O goleiro Ivan, contratado do Corinthians, também iniciou os trabalhos na nova casa.