Biel repassa camisa 10 do Bahia a Everton Ribeiro e clube acerta compra de David Duarte

Everton Ribeiro chegou com enorme moral no Bahia e nesta segunda-feira foi decidido que o novo maestro do clube vai mesmo vestir a camisa 10. O atacante Biel, que jogou em 2023 com o número, o repassou para o reforço. O clube ainda celebrou a contratação em definitivo do zagueiro David Duarte.

No domingo, Everton Ribeiro já havia vestido o número 10 em sua apresentação oficial, mas garantiu que não queria se indispor com ninguém e topava assumir a 11, que estava vaga. Mas Biel disse não ter problemas em usar a numeração de sua chegada e a troca foi formalizada nesta segunda-feira.

O ex-flamenguista está encantado com tamanho apoio recebido em Salvador, desde o desembarque, até nas redes sociais, e promete fazer de tudo para retribuir ao torcedor do Bahia. "Mudar é sempre difícil, mas vocês têm deixado tudo mais fácil."

Depois de sofrer na temporada passada, escapando da queda no Brasileirão somente na rodada decisiva, o Bahia quer fazer bonito em 2024 e está se reforçando. O clube oficializou a contratação em definitivo do zagueiro David Duarte, então emprestado pelo Fluminense. E receberá o meio-campista Jean Lucas nos próximos dias.

"O Esquadrão comunica oficialmente a permanência do zagueiro David Duarte. O atleta, antes emprestado pelo Fluminense, passa a ser atleta do Tricolor e continuará no CT Evaristo de Macedo por mais três temporadas", anunciou o Bahia. O jogador sofrer com lesões em 2023 e atuou em somente 22 partidas. Agora faz a pré-temporada para iniciar o ano entre os titulares.

Em seu terceiro dia de treinos no ano, o técnico Rogério Ceni convocou o volante Sidney, do sub-20, para a pré-temporada em Manchester. Sidão é o atleta mais jovem a atuar pelo time principal do Esquadrão, em 2023 aos 16 anos, e deixou a Copinha para se juntar ao grupo no treino desta segunda-feira.