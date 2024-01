FIA perde diretor técnico Tim Goss e anuncia troca de diretor esportivo

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não para de passar por mudanças entre suas peças importantes. Neste segunda-feira, a entidade que administra a Fórmula 1 anunciou seu novo diretor esportivo, Tim Malyon, após a demissão de Steve Nielsen em dezembro - sai no fim de janeiro - e se surpreendeu com o pedido de saída do diretor técnico Tim Goss. Também oficializou que Niels Wittich continuará no cargo de diretor de prova.

"Estamos desapontados por perder uma pessoa do calibre de Tim da organização. Tim desempenhou um papel importante no Departamento Técnico e sempre operou ao mais alto nível. Compreendemos que a sua carreira está perto de tomar um novo rumo e apoiamos e respeitamos o seu desejo de seguir outro caminho e desejamos-lhe sorte nos seus empreendimentos futuros, disse Nikolas Tombazis, diretor de Monopostos da FIA.

Tim Goss saiu para novos projetos agradecendo. "Foi uma honra trabalhar como diretor técnico da FIA e ajudar a moldar o futuro do esporte. Tenho imenso orgulho e satisfação pelas inúmeras conquistas do departamento durante minha passagem pela FIA", disse. "O departamento possui vários indivíduos altamente talentosos e acredito que a organização está numa base sólida em termos de conhecimentos técnicos para as tarefas que temos pela frente, particularmente a introdução dos regulamentos de 2026. Saio com boas lembranças do meu tempo na FIA."

Ao mesmo tempo em que lamenta perder mais um grande profissional, a FIA deu as boas-vindas para Malyon em seu novo cargo. "Na sua função, supervisionará todos os assuntos esportivos, incluindo a Direção de Corrida e o Centro de Operações Remotas (ROC) em Genebra, e reportará a Nikolas Tombazis. Malyon tem uma carreira destacada no automobilismo. Anteriormente, ele trabalhou na Red Bull Racing por 12 anos, tendo ingressado na equipe quando esta era conhecida como Jaguar Racing. Ele trabalhou em várias funções de engenharia de corrida e contribuiu para os quatro campeonatos de Construtores e Pilotos da Red Bull no período 2010-2013", enfatizou a entidade.

"Estou entusiasmado em dar as boas-vindas a Tim no cargo de diretor esportivo. Tim tem uma vasta experiência e conhecimento em automobilismo do mais alto nível. Ele desempenhará um papel importante à medida que continuamos a trazer rigor às nossas práticas e procedimentos desportivos e regulamentares, e impulsionará a inovação que trouxemos para a nossa operação de Controlo de Corrida", afirmou Tombazis.

"Tim tem sido fundamental na criação de uma forte sinergia entre o Race Control e o ROC com a introdução de novas tecnologias, incluindo inteligência artificial e sistemas de processamento e análise de dados de última geração. Ele continuará a supervisionar os avanços nessa área, bem como assumirá a liderança na evolução dos regulamentos esportivos da FIA", acrescentou.

Empolgado para a nova função, Malyon revelou estar pronto para o desafio. "Estou muito satisfeito por assumir o cargo de diretor esportivo. Já trouxemos mudanças significativas à nossa operação de Direção de Corrida com o apoio do ROC e estou ansioso para levar isso para o próximo nível. Também estamos comprometidos com uma ampla revisão regulatória das questões esportivas e espero aplicar um foco mais nítido a esses esforços no futuro", falou.

A FIA oficializou a saída de Steve Nielsen, que deixará a federação no fim de janeiro, e ressaltou sua importância no Departamento de Monopostos "durante uma fase crucial de reestruturação", auxiliando nas atualizações significativas nos procedimentos de Controle de Corrida.

"Steve tem sido um trunfo fantástico para o Departamento de Monopostos ao longo da temporada de Fórmula 1 de 2023 e fez parte de um ano crucial de desenvolvimento e de avanços positivos em nossas atividades. É claro que ainda há muito a fazer e iremos construir sobre estas bases sólidas nos próximos anos. Desejamos a Steve o melhor para seu próximo desafio", agradeceu Nikolas Tombazis.