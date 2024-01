Vasco desencanta na Copinha com dois gols de Paixão; Coritiba e Juventus garantem vaga

Após empatar com o Macapá na estreia, o Vasco desencantou na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Potyguar Seridoense-RN por 2 a 0, nesta segunda-feira, em Guarulhos, pela segunda rodada. Com isso, os cariocas continuam com boas chances de classificação.

O Vasco vai para a última rodada na vice-liderança do Grupo 29, com quatro pontos, mesma pontuação do Flamengo, que empatou com o Macapá por 1 a 1. O time de Guarulhos lidera nos critérios de desempate, já a equipe amapaense tem dois, em terceiro lugar. O Potyguar ainda não pontuou e está eliminado.

O destaque da partida foi o atacante Paixão, com dois gols. O primeiro aos 35 minutos, quando recebeu cruzamento da esquerda e apareceu na segunda trave para empurrar no fundo das redes.

Paixão ampliou aos 29 da fase final. Ele recebeu de Estrella e deu um leve toque por cima do goleiro Izak para decretar a vitória do Vasco, melhor durante os 90 minutos e que poderia ter feito um placar mais elástico. O time carioca ainda teve um gol anulado, marcado por Estrella.

Ainda nesta segunda-feira, o Náutico embolou a briga pela classificação no Grupo 20 ao derrotar o XV de Piracicaba, em Alumínio, por 2 a 0. Com isso, todos da chave têm três pontos, já que o Sharjah Brasil derrotou o Trindade-GO por 2 a 1.

A Copinha já tem 28 times classificados, os dois últimos foram Juventus e Coritiba. O time paranaense derrotou o Monte Azul por 5 a 0, enquanto que o clube paulista fez 2 a 1 no Canaã-DF. Ambos estão no Grupo 31.

Os demais classificados são Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Sport, Portuguesa, Madureira, Água Santa, Oeste, Ibrachina, Aster, Desportivo Brasil, Sfera, Grêmio, Atlético-GO, Fortaleza, Fluminense, Criciúma, Juventude, Avaí, Ferroviária, São Paulo, Internacional, XV de Jaú, Athletico-PR e Ceará.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Juventus 2 x 1 Canaã-DF

Sharjah-SP 2 x 1 Trindade-GO

Flamengo-SP 1 x 1 Macapá-AP

Sparta-TO 0 x 3 Portuguesa-RJ

Monte Azul 0 x 5 Coritiba

XV de Piracicaba 0 x 2 Náutico

Potyguar-RN 0 x 2 Vasco