Manchester United passa pelo Wigan sem sustos e avança à 4ª fase da Copa da Inglaterra

O Manchester United não teve problemas para avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. Nesta segunda-feira, os comandados do técnico Erik Ten Hag fizeram 2 a 0 no Wigan, da segunda divisão, e se garantiram entre os 32 remanescentes na competição. O placar poderia ser bem maior ao time visitante, tivesse capricho nas finalizações.

Os gols da vitória do United foram de Dalot e Bruno Guimarães, um em cada tempo. O próximo rival sai do confronto entre Newport County ou Eastleigh, em sorteio definido nesta segunda-feira. Os duelos mais interessantes definidos para a próxima etapa são entre Tottenham x Manchester City e Chelsea x Aston Villa.

Com campanha decepcionante no Campeonato Inglês, no qual figura somente no oitavo lugar, e eliminado na Liga dos Campeões (último da chave) e na Copa da Liga Inglesa, o Manchester United vê na Copa da Inglaterra a chance de se redimir e fechar a temporada com ao menos uma taça.

E, para isso, o técnico Ten Hag prometia um futebol contundente e a vitória na visita ao modesto Wigan, que luta contra a queda na segunda divisão inglesa. Mesmo atuando na casa do rival, o United fez um primeiro tempo em alto nível.

Onana levou somente um susto nos primeiros 45 minutos, onde a maior qualidade dos visitantes ficou evidente o tempo todo e a vantagem de 1a 0 no intervalo poderia ser bem maior. Depois de um bombardeio no gol do Wigan, o United ficou em vantagem aos 22 minutos.

Rashford rolou para trás, para batida com categoria de Dalot, no canto esquerdo de Tickle. Um minuto depois, o goleiro salvou o Wigan ao segurar a bola de Rashford que bateu na trave, em cima da linha. Hojlund desperdiçou outras chances de ampliar, enquanto a bomba de Garnacho parou no travessão.

O segundo tempo não foi diferente, com o United jogando o tempo todo no ataque e acumulando chances desperdiçadas. Tickle salvou algumas vezes, enquanto McTominay e Bruno Fernandes viram suas finalizações desviarem na marcação.

Em raro contragolpe, Godo avançou até a área do United, mas acabou perdendo a bola e aquela que poderia ser a grande chance de empate ao tentar driblar o marcador Mainoo. O United, então, conseguiu finalmente ampliar, com Bruno Fernandes sofrendo e batendo pênalti aos 28 minutos, deslocando o goleiro e definindo o triunfo e a vaga.