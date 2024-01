Nathan rescinde com o São Paulo e será anunciado pelo Red Bull Bragantino

É questão de tempo para o lateral-direito Nathan ser oficializado como novo reforço do Red Bull Bragantino. O jogador teve sua rescisão com o São Paulo publicada nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele, inclusive, já esteve na apresentação do elenco em Bragança Paulista.

Para ter 50% dos direitos econômicos do lateral de 21 anos, o Red Bull Bragantino desembolsou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5 milhões) ao São Paulo, que ficou com 40%. Os outros 10% pertencem ao próprio jogador.

Revelado na base do próprio São Paulo, Nathan subiu para o profissional em 2021 e no ano seguinte foi emprestado ao Coritiba-PR. Na última temporada, o lateral disputou 32 jogos e marcou um gol com a camisa tricolor.

No Red Bull Bragantino, Nathan chega para brigar pela titularidade com Andres Hurtado depois da saída de Aderlan, negociado com o Santos. O técnico Pedro Caixinha indicou a contratação do jovem.

A estreia do Red Bull Bragantino no Campeonato Paulisto será no dia 20 de janeiro (sábado), contra o vice-campeão Água Santa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.