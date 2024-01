Flamengo ganha do São Bento e encaminha classificação ao mata-mata da Copinha

Encerrando a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo encaminhou bem a sua classificação ao vencer o São Bento por 2 a 1. A partida foi realizada no estádio José Liberatti, em Osasco. Lorran e Werton marcaram os gols cariocas, enquanto Gustavo descontou já nos minutos finais.

Com o resultado, o Flamengo lidera o Grupo 19 com seis pontos, seguido por São José-RS e Osasco Audax, ambos com três, e São Bento, que não pontuou. Mais cedo, o São José superou o Audax por 2 a 0.

Na terceira e última rodada, o Flamengo enfrentará o Osasco Audax, na quinta-feira, às 17h30, enquanto o São Bento duela com o São José um pouco mais cedo, às 15h15.

A Copa São Paulo já conta com 31 das 64 vagas definidas: Sfera, Catanduva, Athletico-PR, Grêmio, Botafogo-RJ, Tiradentes-PI, Ferroviária, São Paulo, Ceará, Gama, Atlético-GO, Fortaleza, Internacional, XV de Jaú, Fluminense, Criciúma, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Aster Itaqua, Sport, Palmeiras, Oeste, Juventude, Santos, Água Santa, Portuguesa, Madureira, Ibrachina, Coritiba, Juventus e Avaí.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

2ª RODADA

Juventus 1 x 0 Canaã-DF

Flamengo-SP 1 x 1 Macapá-AP

Sharjah Brasil-SP 2 x 1 Trindade-GO

Monte Azul 0 x 5 Coritiba

XV de Piracicaba 0 x 2 Náutico

Potyguar-RN 0 x 2 Vasco

Audax 0 x 2 São José-RS

São Bento 1 x 2 Flamengo

3ª RODADA

Sparta-TO 0 x 3 Portuguesa-RJ

Catanduva 2 x 1 Athletico-PR

Rondoniense-RO 0 x 1 Gama-DF

Tiradentes-PI 2 x 1 Rio Claro

Lemense 0 x 3 Ceará

Francana 0 x 1 Botafogo