Corinthians joga para confirmar vaga e São Paulo mira liderança na Copa São Paulo de Juniores

A terceira e última rodada da fase de grupos da 54ª edição da Copa São Paulo de Juniores terá sequência nesta terça-feira com 26 partidas. Maior campeão do torneio com dez títulos, o Corinthians ainda busca confirmar sua vaga, enquanto São Paulo, Fluminense, Internacional e Grêmio já estão garantidos, mas querem a liderança.

Líder do Grupo 10 com seis pontos, o Corinthians precisa de ao menos um empate diante do Marília, terceiro colocado com três pontos, mesmo número do Bangu, vice-líder. O time carioca vai enfrentar o já eliminado Ji-Paraná-RO.

No Grupo 7, o São Paulo está em segundo lugar com seis pontos, mesmo número da líder Ferroviária. Ambos estão classificados e se enfrentam para definir quem avançará na liderança. Na mesma chave, se despedem Carajás-PA e Porto Vitória-ES. O Fluminense está em situação ainda melhor, pois já garantiu o topo do Grupo 13. Líder com seis pontos, enfrenta o São-Carlense-SP, vice com dois. Lagarto-SE e São Raimundo-RR ainda têm chances de avançar.

No Grupo 4, o Grêmio é o primeiro com seis pontos e praticamente confirmou a liderança por conta da vantagem no saldo de gols. O último jogo do time nesta fase será diante da Inter de Bebedouro, que não pontuou e está eliminada. Serra Branca-PB e Figueirense, ambos com três pontos, fazem a 'final' para decidir a outra vaga.

Com seis pontos no Grupo 12, o Internacional fará jogo decisivo pela liderança com o XV de Jaú, que tem a mesma pontuação. Ambos estão classificados, enquanto Velo Clube e Santa Cruz deixam a competição.

Entre outros destaques, está a dupla campineira. O Guarani está em terceiro lugar do Grupo 9 com três pontos, mesmo número do segundo colocado e próximo adversário Operário-PR. Quem vencer estará classificado, enquanto o empate favorece os paranaenses. Já a Ponte Preta depende apenas de si. Em segundo do Grupo 1 com quatro pontos, enfrenta o já eliminado Atlético Gloriense-SE.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

10h45

Castanhal-PA x CRB-AL

13h

Atlético-CE x Ituano

Conquista-BA x Portuguesa Santista

Retrô-PE x São Caetano

Atlético Gloriense-SE x Ponte Preta

Jacuipense-BA x Novorizontino

Operário-PR x Guarani

Vocem x Fortaleza

14h45

São Raimundo-RR x Lagarto-SE

15h

Santa Cruz x Velo Clube

15h15

Itapirense x Criciúma

EC São Bernardo x Juventude

Nacional x Avaí

Tanabi x Vila Nova-GO

Comercial x Chapecoense

Tupã x Atlético-GO

16h45

Coimbra-MG x Sampaio Corrêa-MA

17h

São-Carlense x Fluminense

Porto Vitória-ES x Carajás-PA

17h15

XV de Jaú x Internacional

Serra Branca-PB x Figueirense

19h

Mirassol x ABC-RN

19h15

Ferroviária x São Paulo

Ji-Paraná-RO x Bangu

19h30

Inter de Bebedouro x Grêmio

21h30

Marília x Corinthians