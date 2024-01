Thiago Wild cai em Adelaide e Felipe Meligeni vence no quali do Aberto da Austrália

A rodada da madrugada desta terça-feira foi positiva para o tênis brasileiro na Oceania. Em preparação para o Aberto da Austrália, o Brasil somou quatro vitórias e duas eliminações. O maior destaque foi Felipe Meligeni, que superou a rodada de abertura do qualifying do primeiro Grand Slam da temporada.

Meligeni, que surpreendeu no último US Open ao alcançar a segunda rodada, derrotou o americano Michael Mmoh, cabeça de chave número 5 da fase de qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em pouco mais de uma hora. Atual 129º do ranking, o brasileiro vai enfrentar na segunda rodada o holandês Jesper de Jong, 153º do mundo.

A estreia de Meligeni estava agendada para segunda, mas a chuva acabou atrapalhando a programação do primeiro dia do quali. O Brasil também é representado por Laura Pigossi nesta fase. A brasileira deve estrear na madrugada de quarta-feira, pelo horário de Brasília. Os tenistas precisam vencer três jogos para conquistar a vaga na chave principal do Aberto da Austrália.

O Brasil também se destacou nas duplas. Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos venceram na estreia na chave do Torneio de Adelaide, também na Austrália. Eles superaram o russo Alexander Shevchenko e o espanhol Bernabe Zapata por 6/2 e 6/3. Matos vinha de queda nas oitavas de final em Brisbane.

Pelas oitavas de Adelaide, Matos e Barrientos terão um desafio mais complicado pela frente. Vão enfrentar os experientes franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, ambos campeões de Grand Slam.

Também avançou na chave de duplas de Adelaide o brasileiro Marcelo Melo. Ele e o parceiro, o holandês Matwe Middelkoop, derrotaram os locais Blake Ellis e Calum Puttergill por 7/5 e 6/4. Nas oitavas, eles vão duelar com o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski, que formam a parceria cabeça de chave número cinco do torneio.

Já Thiago Wild tropeçou nas duas chaves de Adelaide. Nas duplas, ele e o peruano Juan Pablo Varillas foram batidos pelo equatoriano Gonzalo Escobar e pelo casaque Aleksandr Nedovyesov por 6/2 e 6/4. Na chave de simples, o brasileiro foi eliminado pelo local Alex Bolt por 6/3 e 6/2.

Wild havia sido eliminado na última rodada do qualifying. Mas entrara na chave principal como "lucky loser", graças a uma desistência, por ser o tenista de melhor ranking a cair no quali. Agora o brasileiro se prepara para jogar o Aberto da Austrália. No masculino, é o único tenista do País garantido diretamente na chave principal.

Ainda nesta terça, Marcelo Demoliner levou uma dura virada em sua estreia em Auckland, na Nova Zelândia. O brasileiro e o holandês Bart Stevens caíram diante dos argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni por 6/7 (9/11), 6/4 e 10/6.

BIA VENCE NAS DUPLAS

No feminino, Beatriz Haddad Maia venceu na estreia na chave de duplas de Adelaide. Ela e a americana Taylor Townsend superaram a russa Alexandra Panova e a americana Alycia Parks por 7/6 (7/4) e 6/1. Nas quartas de final, elas vão encarar a japonesa Shuko Aoyama e sérvia Aleksandra Krunic.

Na chave de simples, Bia havia sido eliminada logo na estreia. Apesar de ser cabeça de chave número cinco, a brasileira foi derrotada pela experiente russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0.