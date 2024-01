Santos marca jogo-treino com o Oeste e anuncia empréstimo de lateral-direito

Em preparação para o Campeonato Paulista, o Santos vai disputar um jogo-treino neste sábado, contra o Oeste, às 10h30. A atividade, anunciada nesta terça-feira, será realizada na Vila Belmiro com os portões fechados.

Será a primeira atividade mais intensa do remodelado elenco santista e também do técnico Fábio Carille, que está de volta ao comando do time paulista. O Santos se reapresentou para iniciar a pré-temporada no fim de semana passado. Ao longo desta semana, Carille vem comandando os primeiros treinos no CT Rei Pelé.

O treinador está de olho no primeiro jogo oficial do Santos na temporada 2024. Será no dia 20 deste mês, contra o Botafogo, pela primeira rodada do Paulistão. A partida será disputada em Ribeirão Preto.

Em campo, o novo time do Santos, que já soma 13 reforços e seguidas dispensas, vai enfrentar um rival que já vem se preparando para 2024 desde o mês de dezembro. O Oeste vai disputar neste ano a Série A2 do Campeonato Paulista - a estreia será mais cedo, no dia 17.

MAIS UMA SAÍDA

Também nesta terça a diretoria do Santos anunciou o empréstimo do lateral-direito João Lucas ao Juventude por um ano. O jogador, que disputou 30 jogos pelo time em 2023, ficou sem espaço no clube em razão das chegadas dos também laterais direitos Aderlan, ex-Red Bull Bragantino, e Hayner, ex-Coritiba.

João Lucas havia desembarcado no Santos na temporada passada, vindo do Cuiabá. Ele tem vínculo com o Santos até o fim de 2025. O lateral reforça o "time" de jogadores que deixam o clube, ainda que temporariamente: Soteldo, Jean Lucas, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo, Dodi, Gabriel Pirani, John e Lucas Braga. A lista poderá ser ampliada nos próximos dias porque Lucas Lima, João Basso e Mendoza ainda negociam se vão permanecer no clube.