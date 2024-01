Rummenigge propõe que o Bayern organize funeral de Beckenbauer na Allianz Arena

O ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge sugeriu, nesta terça-feira, que o Bayern de Munique organize a cerimônia de funeral de Franz Beckenbauer na Allianz Arena, estádio do clube, como forma de homenagem ao maior ídolo da história do futebol alemão.

"Todo o mundo do futebol está de luto pelo nosso amigo Franz Beckenbauer. O Bayern, como forma de homenagem e agradecimento, deveria organizar uma cerimônia de funeral. Ele tem uma profunda identificação com a história do clube", afirmou Rummenigge em entrevista ao jornal alemão Bild.

Disposto a levar a homenagem à frente, Rummenigge conversou sobre o tema com Uli Hoeness, presidente de honra do clube de Munique. Nesta terça-feira está marcada uma reunião entre os dirigentes para estudar a possibilidade de fazer a homenagem.

Beckenbauer, que morreu no último domingo, aos 78 anos, está na história do Bayern Munique não só pela liderança em campo, mas também pelas conquistas que comandou. Durante o período em que esteve em campo, ele colocou o Bayern na mais alta prateleira dos grandes clubes do cenário europeu.

Entre os títulos mais importantes que Beckenbauer ganhou com a camisa do Bayern de Munique estão três Ligas dos Campeões, uma taça do Mundial de Clubes e ainda cinco Campeonatos Alemães. Com a seleção da Alemanha, o Kaiser foi campeão mundial como jogador, em 1974, e também como treinador, em 1990.