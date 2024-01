Henry diz que depressão o acompanhou ao longo da carreira: 'Lágrimas vinham sozinhas'

O ex-atacante da seleção francesa e do Arsenal, Thierry Henry, disse que precisou enfrentar batalhas de saúde mental durante os tempos de jogador e também treinador em entrevista ao podcast "The Diary Of A CEO". "Devo ter estado em depressão. Eu sabia?. Não. Mas me adaptei de certa maneira".

Com uma brilhante carreira ao longo de 20 anos de trajetória nos campos, o atacante francês defendeu ainda as equipes do Monaco, Juventus, Barcelona e New York Red Bulls. O fim da carreira aconteceu em 2014, no futebol inglês.

Submetido às pressões que cercam os atletas de alto nível, o ex-jogador de 46 anos afirmou que durante o período da pandemia de Covid-19, a situação se agravou por causa das medidas de prevenção. Nesse período, ele estava comandando o Montreal, da Major League Soccer.

"Eu estava isolado em Montreal e não poder ver meus filhos durante um ano foi difícil. As lágrimas vinham sozinhas. Por que, eu não sei. Talvez elas estivessem lá há muito tempo", afirmou o atleta.

Em sua galeria de títulos, Henry ostenta conquistas de relevância no cenário internacional. Pelo Arsenal, o atacante levantou duas vezes o troféu do Campeonato Inglês. Com a camisa do Barcelona, ele também deu a volta olímpica ao conquistar dois títulos do Espanhol, uma Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Com a seleção francesa, o artilheiro ainda ganhou a Copa do Mundo de 1998.