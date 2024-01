De La Cruz chega ao Rio e quer fazer história no Fla: 'Novo projeto de vida no Brasil'

A grande contratação do Flamengo para a temporada 2024 já está no Rio de Janeiro. O uruguaio Nicolás De La Cruz desembarcou na tarde desta terça-feira e foi recebido com festa pela torcida.

Destaque do River Plate nos últimos anos, o meia afirmou que o Flamengo foi a opção entre muitas ofertas apresentadas. "Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família para um novo projeto de vida no Brasil. Vai ser muito importante passar por uma equipe tão grande como o Flamengo", comentou o jogador em entrevista à FLA TV, canal oficial do clube.

A escolha pelo time da Gávea teve a participação direta de dois compatriotas que já estão a serviço do clube carioca. O meia De Arrascaeta e o lateral Varella foram peças importantes para a vinda de De La Cruz.

"Falei com eles. Na conversa, falaram tudo do clube. Creio que foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. Estou muito contente e com muita gana de jogar, conhecer as pessoas, encontrar o corpo técnico e os companheiros", disse De La Cruz.

Na chegada, o reforço flamenguista foi presenteado com a camisa 12 para homenagear a torcida. A numeração, no entanto, ainda não foi definida. Com a saída de Everton Ribeiro, o número sete está vago. O jogador se integra ao elenco já nesta quarta-feira no CT do Ninho do Urubu para dar início à pré-temporada.