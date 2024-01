Cleiton Xavier, ex-Palmeiras, é preso em Alagoas por não pagar pensão alimentícia

Cleiton Xavier, ex-jogador do Palmeiras, foi preso na tarde desta terça-feira, 9, na cidade de Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. Uma equipe da Polícia Civil do Estado localizou e prendeu o ex-atleta de 40 anos por falta de pagamento de pensão alimentícia de um dos filhos do ex-meio-campista menor de idade.

Coordenados pela delegada Daniella Andrade, policiais cumpriram um mandado de prisão alimentar expedido pela juíza Maysa Cesário Bezerra, da 27ª Vara Cível de Maceió. Segundo a Justiça, Cleiton Xavier deve R$ 31,6 mil referente às pensões dos meses de junho, julho e agosto de 2023. O processo foi aberto pela ex-mulher do ex-atleta, Viviane Leão.

Cleiton Xavier ficará está no Centro Integrado de Segurança Publica (CISP) da cidade de São José da Tapera. A pena por não pagar pensão pode ser de um a três meses em regime fechado. O Estadão tentou contato com a defesa do ex-jogador, mas não obteve retorno.

Cleiton Xavier está aposentado dos gramados desde 2020. Seu último clube foi o CRB e a passagem de maior destaque foi com a camisa do Palmeiras, o qual defendeu duas vezes, entre 2009 e 2010 e 2015 e 2016. Pelo time alviverde, foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão.

O ex-meio-campista foi revelado pelo CSA e, ao longo da carreira, também passou por Inter, Sport, Brasiliense, Gama, Figueirense e Vitória.