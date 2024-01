PSG coloca em dúvida contratação de Gabriel Moscardo junto ao Corinthians

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, pôs dúvidas sobre a contratação do volante Gabriel Moscardo pela equipe francesa. O jovem, que pertence ao Corinthians, tem venda encaminhada, mas está lesionado e terá de passar por uma cirurgia no pé esquerdo.

"Ele (Moscardo) é um jogador fantástico. Acreditamos muito nele e no seu potencial. Ele está machucado e precisa passar por uma operação, então temos de cuidar disso também", disse Al-Khelaifi, em entrevista ao jornal L'Equipe.

O grande receio do PSG é contratar um atleta lesionado e que demore para reencontrar a forma física e técnica. A expectativa é que Moscardo, de 18 anos, volte a atuar três meses após a intervenção cirúrgica, que deve acontecer no Catar. Já a recuperação será feita no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

"Estamos em uma situação um pouco desconfortável com ele, porque não podemos correr o risco de contratar um jogador lesionado. Nós temos de esperar. Essa é a situação atualizada", contou Al-Khelaifi.

A diretoria do Corinthians sempre mostrou confiança na venda de Moscardo por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões, na cotação atual). O PSG se mostrou ativo nessa janela e contratou, também por 20 milhões de euros, o zagueiro Lucas Beraldo, de 20 anos, que estava no São Paulo.