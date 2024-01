São Paulo perde liderança para a Ferroviária na Copinha e Grêmio goleia por 6 a 2

O São Paulo teve um duelo complicado com a Ferroviária e perdeu por 2 a 1 pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha. Os dois times, porém, já estavam tranquilos e confirmados no mata-mata. A noite ainda contou com nova goleada do Grêmio por 6 a 2.

O São Paulo viu a Ferroviária abrir 2 a 0 no placar logo no começo do jogo e, apesar de descontar e exercer pressão no fim, não conseguiu evitar a derrota. Assim, o Grupo 7 terminou com a Ferroviária na liderança com nove pontos, seguida pelo São Paulo com seis. Porto Vitória-ES e Carajás-PA se despediram. Na segunda fase, a Ferroviária vai encarar o Gama-DF, enquanto o São Paulo pega o Ceará.

O Grêmio fez bonito ao golear a Inter de Bebedouro por 6 a 2, com direito a hat-trick de Freddy. Assim, terminou o Grupo 4 em primeiro lugar com nove pontos, avançando junto com o Figueirense, com seis. Na segunda fase, o Grêmio enfrentará o Mirassol e o Figueirense pega o Coimbra-MG.

A Copa São Paulo já conta com 45 das 64 vagas definidas: Tanabi, Ponte Preta, Sfera, Catanduva, Athletico-PR, Coimbra-MG, Mirassol, Grêmio, Figueirense, Botafogo-RJ, Tiradentes-PI, Chapecoense, Novorizontino, Ferroviária, São Paulo, Ceará, Gama, Atlético-GO, Guarani, Corinthians, Fortaleza, CRB, Internacional, XV de Jaú, Fluminense, São-Carlense, Criciúma, Ituano, Red Bull Bragantino, Cuiabá, Aster Itaqua, Sport, Palmeiras, Oeste, Juventude, EC São Bernardo, Santos, Água Santa, Portuguesa, Madureira, Ibrachina, Coritiba, Juventus, Avaí e Retrô-PE.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

Na segunda fase, a definição dos confrontos é feita a cada dois grupos, sempre com o primeiro colocado de um enfrentando o segundo colocado do outro. Os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2, os do Grupo 3 pegam os do Grupo 4 e assim por diante.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Castanhal-PA 2 x 4 CRB-AL

Atlético-CE 1 x 2 Ituano-SP

Conquista-BA 2 x 3 Portuguesa Santista-SP

Retrô-PE 3 x 1 São Caetano-SP

Atlético Gloriense-SE 2 x 2 Ponte Preta-SP

Jacuipense-BA 1 x 1 Novorizontino-SP

Operário-PR 0 x 3 Guarani-SP

Vocem-SP 0 x 2 Fortaleza-CE

São Raimundo-RR 1 x 2 Lagarto-SE

Santa Cruz-SE 0 x 4 Velo Clube-SP

Itapirense-SP 3 x 4 Criciúma-SC

EC São Bernardo-SP 1 x 3 Juventude-RS

Nacional-SP 0 x 1 Avaí-SC

Tanabi-SP 2 x 1 Vila Nova-GO

Comercial-SP 1 x 2 Chapecoense-SC

Tupã-SP 0 x 3 Atlético-GO

Coimbra-MG 4 x 0 Sampaio Corrêa-MA

São-Carlense-SP 2 x 1 Fluminense-RJ

Porto Vitória-ES 2 x 1 Carajás-PA

XV de Jaú-SP 2 x 1 Internacional-RS

Serra Branca-PB 0 x 2 Figueirense-SC

Mirassol-SP 1 x 1 ABC-RN

Ferroviária-SP 2 x 1 São Paulo-SP

Ji-Paraná-RO 2 x 0 Bangu-RJ

Inter de Bebedouro-SP 2 x 6 Grêmio-RS

CONFRONTOS DA 2.ª FASE CONFIRMADOS:

Tanabi x Athletico-PR

Catanduva-SP x Ponte Preta

Coimbra-MG x Figueirense-SC

Grêmio-RS x Mirassol-SP

Botafogo-RJ x Grêmio Novorizontino

Chapecoense x Tiradentes-PI

Ferroviária-SP x Gama-DF

Ceará-CE x São Paulo-SP

Fortaleza-CE x Internacional-RS

XV de Jaú x CRB-AL

Fluminense x Ituano

Criciúma-SC x São-Carlense-SP