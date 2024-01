Anthony Davis brilha e Lakers vencem Raptors na NBA; técnico ataca arbitragem

A partida entre Los Angeles Lakers e Toronto Raptors contou com dois personagens principais. Um brilhou durante o jogo e outro chamou a atenção após a partida. Anthony Davis foi o grande destaque individual do confronto, em que os Lakers venceram por um apertado placar de 132 a 131, em casa. E, ao fim do duelo, o técnico dos Raptors, Darko Rajakovic, não poupou palavras para atacar a arbitragem da parida.

"É ultrajante. O que aconteceu esta noite é um completo absurdo. Isso é uma vergonha. Vergonha para os árbitros. É uma pena que a liga permita isso. Vinte e três lances livres para eles, e conseguimos dois lances livres no quarto período? Tipo, como jogar assim? Entendo o respeito pelos All-Stars e tudo mais, mas também temos craques em nosso time", afirmou o treinador sérvio dos Raptors.

"Como é possível que Scottie Barnes, que é um jogador do calibre de All-Star nesta liga, vá todas as vezes para o aro com agressividade, tentando chegar sem falhar e sem tentar receber chamadas de falta, e ele consegue dois lances livres durante um jogo inteiro?", questionou Rajakovic, batendo com as mãos na mesa. "Como isso é possível? Como você vai me explicar isso?".

A vitória dos Lakers foi liderada por Davis, cestinha da partida e responsável por um "double-double", com seus 41 pontos e 11 rebotes, além de seis assistências. Mais discreto, LeBron James também terminou com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 22 pontos e 12 assistências.

Pelos Raptors, Barnes marcou 26 pontos e Pascal Siakam contribuiu com 25. E RJ Barrett anotou 23. Foi a segunda derrota do time canadense nos últimos cinco jogos. Os Raptors estão em 11º lugar da Conferência Leste, com 15 vitórias e 22 derrotas. No Oeste, os Lakers agora figuram no 10º posto, com o mesmo número de triunfos e revezes: 19.

Em outro grande jogo da rodada, o Minnesota Timberwolves voltou a vencer, ao superar o Orlando Magic por 113 a 92, fora de casa. O líder do Oeste chegou a sua 26ª vitória, atrás apenas do Boston Celtics no quesito - tem 28 e lidera a Conferência Leste.

Karl-Anthony Towns foi o principal jogador da partida disputada na Flórida, com 28 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Rudy Gobert terminou a partida com um "double-double" de 21 pontos e 12 rebotes. Pelo Magic, o reserva Moritz Wagner anotou 21 e Jalen Suggs contribuiu com 20. O time de Orlando é o oitavo colocado, com 21 vitórias e 16 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Orlando Magic 92 x 113 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 110 x 131 Sacramento Kings

New York Knicks 112 x 84 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 103 x 120 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 132 x 131 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Washington Wizards

Miami Heat x Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Houston Rockets

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors