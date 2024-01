Palmeiras e Santos defendem os 100%; Atlético-MG e Cruzeiro buscam classificação

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ter mais 24 partidas válidas pela terceira fase nesta terça-feira (9). Já classificados, Palmeiras e Santos defendem os 100% de aproveitamento.

Na Arena Barueri, Palmeiras e Oeste fazem um confronto direto pela liderança do Grupo 24. Os dois estão empatados com seis pontos após vencerem União ABC-MS e Queimadense-PB, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols (11 a 7).

A situação é parecida a do Santos, que define a liderança do Grupo 26 diante do Água Santa. Empatados com seis pontos, conquistados sobre Remo-PA e Nova Venécia-ES, os paulistas se enfrentam na Arena Inamar, em Diadema.

Mesmo com 100% de aproveitamento e liderando o Grupo 18, o Atlético-MG ainda não está classificado e define a vaga diante do SKA Brasil, vice-líder com três pontos. A chave está sendo disputada em Santana do Parnaíba e ainda tem Floresta-CE e Timon-MA com chances de avançarem à segunda fase.

Já o rival Cruzeiro tem situação um pouco mais difícil em Mogi das Cruzes. Na vice-liderança do Grupo 28, com os mesmos quatro pontos do líder Nova Mutum-MT, o time mineiro precisa ganhar do lanterna e eliminado União Mogi para não correr o risco de ser eliminado.

CONFIRA ABAIXO OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA (9)

8h45

Joinville-SC x RB Bragantino-SP

10h45

Picos-PI x CSA-AL

11h

AC Guaratinguetá-SP x Bahia-BA

12h45

Cruzeiro-AL x Santo André-SP

Madureira-RJ x Portuguesa-SP

13h

Capital-DF x Ivinhema-MS

Fast Clube-AM x Botafogo-SP

Ibrachina-SP x Vitória-BA

Patriotas-PR x Inter de Limeira-SP

Rio Branco-AC x Capivariano-SP

14h45

Queimadense-PB x União ABC-MS

15h

Aster-ES x Sport-PE

Capital-TO x Nova Mutum-MT

União Suzano-SP x Goiás-GO

15h15

Comercial Tietê-SP x América-MG

Desportivo Brasil-SP x Santa Cruz-PE

Sfera-SP x América-RN

Taubaté-SP x Cuiabá-MT

17h

Oeste-SP x Palmeiras-SP

17h15

Timon-MA x Floresta-CE

União Mogi-SP x Cruzeiro-MG

19h30

Remo-PA x Nova Venécia-ES

SKA Brasil-SP x Atlético-MG

21h45

Água Santa-SP x Santos-SP