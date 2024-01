Presidente do PSG revela 'acordo de cavalheiros' com Mbappé por renovação

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, afirmou que tem um acordo apalavrado com Kylian Mbappé para assinar uma renovação de contrato. O atacante francês tem apenas mais seis meses de vínculo e, neste momento, já pode alinhavar um pré-contrato com outra equipe. Real Madrid e Liverpool são os clubes que sonham em contar com o jogador de 25 anos.

"Não estou escondendo nada, tenho certeza que quero que o Mbappé fique. Para mim ele é o melhor jogador do mundo", afirmou Nasser Al Khelaifi, em entrevista ao canal RMC Sport. "Para mim, o melhor clube para Kylian é o Paris. Hoje ele é o centro do nosso projeto", reforçou.

O dirigente explicou que o acordo com Mbappé não passa pela questão financeira. "Não quero falar de dinheiro e dizer quanto vale o negócio... É um acordo de cavalheiros", continuou o presidente do PSG.

Neste momento, segundo ele, o importante é deixar Mbappé à vontade para o restante da temporada. O PSG tem como principal objetivo conquistar o inédito título da Liga dos Campeões. A equipe francesa enfrenta a Real Sociedad, da Espanha, pelas oitavas de final. "Falam muito do Kylian, temos jogos importantes pela frente, temos de deixá-lo em paz."

As declarações de Al Khelaifi foram feitas poucos dias depois de Mbappé se posicionar sobre o futuro. "Ainda não tomei uma decisão. Não fiz uma escolha. Com o acordo que tive com o presidente (do PSG), minha decisão não é importante, porque conseguimos proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube para os desafios que estão por vir", explicou.

O QUE SE SABE SOBRE O FUTURO DE MBAPPÉ

Há indícios de que o jogador estaria considerando novos desafios e oportunidades em sua carreira, levantando questões sobre a possibilidade de uma transferência impactante. O Real Madrid apareceu mais de uma vez como provável destino, mas nunca nada foi concretizado.

Os motivos por trás dessa potencial mudança variam, desde a busca por novos horizontes competitivos até fatores contratuais e financeiros. Clubes de todo o mundo estão atentos a qualquer desenvolvimento, ansiosos para aproveitar a oportunidade de contar com os serviços de um dos jogadores mais talentosos da atualidade.

À medida que o PSG enfrenta esse período de incerteza, os torcedores seguram a respiração, esperando por atualizações sobre o futuro de Mbappé. Afinal, a saída do jogador representaria não apenas a perda de uma peça-chave no elenco, mas também o fim de uma era marcada pela ascensão meteórica de um talento extraordinário.

A notícia mais recente é de que o Liverpool estaria disposto a brigar forte para ter Mbappé. Segundo o jornal britânico Daily Mail, dois pontos estariam a favor dos ingleses: o técnico Jürgen Klopp, que teria uma boa relação com Mbappé, e a própria mãe do atacante, que é torcedora do clube inglês. O Real Madrid, no entanto, sempre foi o favorito caso o atleta optasse por deixar o PSG.

A briga é boa. O clube merengue promete fazer uma última investida ainda nesta semana. Segundo o jornal Marca, o valor que será apresentado é de quase R$ 700 milhões - um acordo entre as partes chegou a ser noticiado no dia 8 de janeiro, mas foi desmentido pelo estafe do atacante. Recentemente, o jogador recusou uma proposta de R$ 1,6 bilhão para atuar no Al Hilal, da Arábia Saudita.