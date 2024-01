João Basso aceita redução de salário e Santos confirma permanência do zagueiro

O Santos anunciou mais um "reforço" para a nova temporada, nesta quarta-feira. A direção do clube paulista chegou a um acordo com João Basso, que aceitou uma redução em seu salário e confirmou sua permanência no elenco santista. Até o início desta quarta havia dúvida sobre se Basso iria deixar o clube.

"O zagueiro João Basso é mais um atleta que permanecerá no Santos Futebol Clube para a temporada de 2024. O defensor de 26 anos se adequou à política salarial que vem sendo implantada pela nova gestão e seguirá no projeto de reconstrução do Peixe, demonstrando comprometimento e respeito", anunciou o time da Vila Belmiro.

O clube comemorou o acerto porque uma das opções para a zaga no início da temporada era o jovem Jair Cunha. Mas o atleta de apenas 18 anos ainda terá que fazer fortalecimento muscular para ter condições de jogar o Paulistão. Assim, está perdendo as primeiras semanas da pré-temporada. Além disso, o Santos pode vir a perder Joaquim, zagueiro que voltou a ser cogitado pelo Flamengo.

A situação de João Basso estava indefinida até o início do dia. Na segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira havia deixado em aberto a situação do atleta. Tanto que no fim de semana, na reapresentação do elenco após as férias, Basso entrou no CT Rei Pelé por um portão paralelo, assim como os demais jogadores cujos destinos estavam indefinidos.

O zagueiro é o quarto jogador do elenco de 2023 a aceitar a redução salarial. Antes dele, o volante Tomás Rincón, o goleiro João Paulo e o atacante Julio Furch acataram a proposta da nova direção santista, que reduziu a folha salarial em razão da projeção de menor arrecadação neste ano, devido à queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro.

João Basso desembarcou na Vila Belmiro em julho do ano passado. E não demorou para virar titular absoluto, mesmo após mudanças de treinadores no time. Para a nova temporada, a tendência é que ele mantenha o status de titular.