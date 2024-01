CBF oficializa Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira

Agora é oficial! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou nesta quarta-feira Dorival Júnior como o novo técnico da seleção brasileira. A entidade também anunciou que o treinador será apresentado nesta quinta, às 15h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O treinador de 61 anos estava no São Paulo e aceitou o convite para assumir o cargo no fim de semana passado.

A oficialização de Dorival já era esperada desde o final de semana, quando a própria direção do São Paulo anunciou a saída do treinador para trabalhar na seleção. Havia a expectativa até de que o técnico fosse apresentado em entrevista coletiva nesta quarta.

Mas o evento acabou sendo marcado para esta quinta em razão de seguidos compromissos de Ednaldo em seu retorno à CBF. O presidente fez diversas reuniões na entidade desde o início de semana, com destaque para o encontro com os presidentes de federações, na segunda, e com os dirigentes dos maiores clubes do País, na terça.

O acerto da CBF com Dorival ocorreu após Ednaldo Rodrigues ser reconduzido à presidência da entidade após liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele havia sido afastado no início de dezembro após intervenção do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Ao retornar ao cargo, o dirigente demitiu Fernando Diniz, que tinha contrato até junho para comandar a seleção de maneira interina, e comunicou o São Paulo sobre o interesse em Dorival Júnior. Com o sonho de treinar o Brasil, ele aceitou a oferta apesar de ter proposta para renovação com o clube paulista.

Na seleção, Dorival terá a missão de recuperar o time, que vem oscilando desde a saída do técnico Tite, ao fim da Copa do Mundo de 2022. Sob o comando de Diniz, antecessor do novo treinador, o time nacional jogou seis vezes, com três derrotas, duas vitórias e um empate.

A sequência ruim, que incluiu três derrotas consecutivas, fez o Brasil despencar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A seleção ocupa o sexto lugar no momento.